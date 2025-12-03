सनी देओल और बॉबी देओल ने गंगा में विसर्जित की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां, वीडियो देख हो जाएंगे भावुक

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां आज 3 दिसंबर को उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गईं. सनी और बॉबी देओल अपने बच्चों के साथ यहां पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने पहुंचे थे. सनी देओल ने पिता के अंतिम संस्कार की तरह अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम भी गोपनीय रखा था. इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया को भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी. सनी और बॉबी ने अपने बच्चों संग हरिद्वार के श्रवण नाथ नगर स्थित होटल के घाट पर पिता की अस्थियां विसर्जित की. इस दौरान धर्मेंद्र के बच्चे और पोते एक-दूजे को गले लगाते वक्त भावुक नजर आए.
गंगा में विसर्जित हुईं धर्मेंद्र की अस्थियां
दिनभर हरिद्वार गंगा के वीआईपी घाट पर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार वीआईपी गेट पर ताले लटका दिए गए थे और मीडिया समेत किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने स्टार फैमिली को कड़ी सुरक्षा दी और उनकी निजता का पूरा ख्याल रखा. स्थानीय लोगों में चर्चा थी कि देओल फैमिली धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन करने हर की पौड़ी पर पहुंचेगी और फैंस उनका वहां इंतजार करते रहे. फैंस से ज्यादा मीडिया को इस कार्यक्रम को दूर रखा गया था. देओल फैमिली स्टार पिता धर्मेंद्र की गंगा में अस्थि विसर्जन करने के बाद घर लौट चुके हैं.
Deols at Haridwar for Asthi visarjan sanskar of Dharam paji 🙏🙏🙏— LegendDeols (@LegendDeols) December 3, 2025
pic.twitter.com/JkpKEYFJNk
एक्टर की फैली थी मौत की अफवाह
बता दें, बीती 24 नवंबर को धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था. अपने निधन से पहले एक्टर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. इस दौरान उनकी मौत की झूठी खबर भी फैली थी, जिस पर सनी देओल ने पैप्स को जमकर खरी-खरी सुनाई थी. धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मौत की अफवाह फैलाने पर फटकार लगाई थी. इसके कुछ दिनों बाद जब धर्मेंद्र के निधन की पक्की खबर आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया और ही-मैन के फैंस को बड़ा सदमा लगा. धर्मेंद्र ने 6 दर्शकों तक सिनेमा में काम किया और खूब नाम कमाया. वह मरते दम तक फिल्मों में काम करते रहे. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस है, जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं