करिश्मा कपूर के बच्चों को मिला बुआ का सपोर्ट, संजय कपूर की बहन ने प्रिया सचदेवा के बारे में किया बड़ा खुलासा

करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत को 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन उनकी मौत के बाद से 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है. करिश्मा के बच्चों ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए याचिका दायर की जिसके बाद कोर्ट ने प्रिया कपूर से पूरी संपत्ति का ब्योरा मांगा है. एक प्रिया कपूर एक करिश्मा कपूर- इनके बीच 30,000 करोड़ की संपत्ति जो संजय कपूर छोड़ गए हैं.

अब करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने संजय कपूर के नाम बताई जा रही वसीयत को कोर्ट में चुनौती दी है. ये काम संजय कपूर की मां रानी कपूर भी कर चुकी हैं. संजय कपूर की बहन, मंदिरा कपूर शुरू से ही प्रिया के खिलाफ खड़ी दिखी पहले मां रानी का पक्ष लिया और अब करिश्मा के बच्चों के लिए खड़ी हैं. उन्होंने कहा, कोई भी पिता अपनी वसीयत में बच्चों को शामिल न करे, ऐसा हो नहीं सकता. उन्होंने करिश्मा को बेहतर मां, नन्द और दोस्त बताया.

मंदिरा कपूर ने कहा, 'मेरी भतीजी और भतीजे समायरा और कियान को करिश्मा ने जिस तरह से पाला है, उस पर मुझे बहुत गर्व है. मैं जब उनसे बात करती हूं और वो मुझे बताते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और आज का जीवन कैसा है, तो मुझे बहुत गर्व होता है. दुर्भाग्य से अज़ायरस से मुझे दूर रखा गया. एक भाभी के नाते मेरा प्रिया के साथ कभी संबंध नहीं रहा और लोलो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है.'

मंधिरा कपूर ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि कोर्ट के निर्देश से परिवार को आखिरकार कुछ क्लेरिटी मिलेगी. उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था में भरोसा जताया और उम्मीद की कि यह कदम मामले में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा. करिश्मा कपूर के बच्चों के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि मैं उनका समर्थन करती हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को जानकर यह स्वीकार कर सकता है कि पिता उन्हें वसीयत में शामिल न करें. यह सही नहीं लगता और समझ में नहीं आता.

मंधिरा कपूर ने कहा कि रानी को ट्रस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और परिवार अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा है. जब उनसे परिवार के सुलह की संभावना पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं. मंधिरा ने कहा कि सिर्फ पूरी साफगोई और पारदर्शिता ही इस मामले का हल निकाल सकती है. करिश्मा के बच्चों का आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर ने नकली वसीयत तैयार की, उधर प्रिया कपूर का दावा है कि पहले ही इन बच्चों को 1900 करोड़ मिल चुके हैं. फिलहाल कोर्ट ने प्रिया कपूर से पूरी संपत्ति का ब्योरा मांगा है. जिसकी अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

