मेरे भाई का वंश खत्म करना चाहती हैं प्रिया कपूर, संजय कपूर की पत्नी पर बरसी करिश्मा कपूर की ननद मंधिरा कपूर

विरासत की लड़ाई के बीच संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर ने उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वह कपूर परिवार का चेहरा नहीं हैं. मंधिरा ने प्रिया को यह भी चुनौती दी कि वह रिकॉर्ड पर आकर कहें कि संजय को अपनी पिछली शादी से करिश्मा कपूर से हुए बच्चों की कोई परवाह नहीं थी.मंधिरा हाल ही में पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं, जहां उन्होंने चल रहे प्रॉपर्टी विवाद के बारे में बात की और प्रिया की मंशा पर सवाल उठाया.

उन्होंने कहा, “हम इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे, हम कपूर हैं. वह इस परिवार का चेहरा नहीं है. वह इस कंपनी का चेहरा नहीं है. उसे तो आस-पास भी नहीं होना चाहिए… सोना के साथ हमारी यात्रा बहुत पर्सनल थी. हमें सोना पर बहुत गर्व है. डैड एक इनोवेटर थे. ऐसा लगता है जैसे हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया गया है और हम उसे ढूंढ निकालेंगे.” संजय की प्रॉपर्टी को लेकर चल रही लड़ाई के बीच मंधिरा ने प्रिया पर बार-बार अपने भाई के वंश को खत्म करने और अपने बच्चों के लिए परिवार की विरासत पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. हाल ही में पॉडकास्ट में मंधिरा ने प्रिया पर अपने ही पैसे का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने के लिए लताड़ा.

“वे इससे बच नहीं पाएंगे, और मैं अपने पिता की कड़ी मेहनत और विरासत को उनसे दूर नहीं जाने दूंगी... सच सामने आएगा. आप हमसे लड़ने के लिए हमारे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं. यही अजीब बात है. मैं चाहूंगी कि वह रिकॉर्ड पर आकर कहें कि उन्हें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं थी और वह उन्हें हटाना चाहते थे. ऐसी कोई वजह नहीं है कि उन्होंने अपने दो बच्चों के बजाय अपनी तीसरी पत्नी को चुना हो... मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई. मुझे माफ करना. मेरा भाई एक स्वस्थ आदमी था, और मैं हर बात की तह तक जाऊंगी.”