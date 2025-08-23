तलाक की खबरों के बीच सुनीता आहूजा ने कहा गोविंदा को उनके जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता! बोलीं- पुराना गोविंदा...

सुपरस्टार गोविंदा का पत्नी सुनीता के साथ 38 साल के शादी का रिश्ता टूटने की चर्चा सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वहीं इस बार कहा जा रहा है कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर धोखाधड़ी और क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी. रिपोर्ट्स में कहा गया कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी थी. जबकि हाउटरफ्लाई द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कपल इस साल जून से अदालत द्वारा अनिवार्य परामर्श के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें सुनीता ने भाग लिया और गोविंदा कथित तौर पर नहीं आए. लेकिन अब तलाक की खबरों के कुछ घंटे बाद ही सुनीता आहूजा का इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वह तलाक को लेकर नहीं बल्कि गोविंदा के लिए अपने प्यार के बारे में बात करती नजर आ रही हैं.

ईट ट्रैवल और रीपिट के साथ बातचीत में सुनीता आहूजा ने अपने 38 साल की गोविंदा के साथ शादी के बारे में बात करते हुए कहा, उसको भूख कब लगता है मुझे ये भी पता है. कि अभी इसको कोक कब चाहिए मुझे ये भी पता है. उसको एसिडिटी कब हो रहा है मुझे ये भी पता है. मेरे जितना गोविंदा को कोई नहीं जानेगा और कभी जिंदगी में नहीं जानेगा कोई. क्योंकि अंदर से प्यार करती हूं ना उसको. जितना भी कोई करले प्यार. कुछ भी करले. लेकिन मेरा अंदर का प्यार है. वो मेरे जैसा गोविंदा को कोई नहीं प्यार कर सकता है. ना कोई उसको इतना समझ सकता है.

आगे उनसे जब पूछा गया कि वह 90s के या 2000 के गोविंदा में से किसे पसंद करती हैं तो सुनीता आहूजा ने कहा, 90s का. मैं वो ही गोविंदा पसंद करती हूं. पुराना गोविंदा. वापस आज गोविंदा तू यार. मेरा चीची तू आजा वापस चीची. आजा मेरे पास चीची. वहीं इंटरव्यू में सुनीता आहूजा अपनी सगाई की अंगूठी को भी फ्लॉन्ट करती हुई नजर आती हैं.

बता दें, यह इंटरव्यू तलाक की खबरों के बाद शेयर किया गया है. लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनके पहले व्लॉग के 8 दिन पहले शूट किया गया है क्योंकि सुनीता आहूजा बताती हैं कि वह जल्द ही कुछ नया करने वाली हैं.