बॉलीवुड से आया नया भाईजान, रामायण की फीस को इस नेक काम में करेगा दान

भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य फिल्म जल्द दर्शकों के बीच आने वाली है. ये फिल्म है नितेश तिवारी की रामायण. फिल्म की जब से तैयारी शुरू हुई है. तब से ही फिल्म खासा बज क्रिएट कर रही है.

नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य फिल्म जल्द दर्शकों के बीच आने वाली है. ये फिल्म है नितेश तिवारी की रामायण. फिल्म की जब से तैयारी शुरू हुई है. तब से ही फिल्म खासा बज क्रिएट कर रही है. इस फिल्म से बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे जुड़ चुके हैं. जिसमें से एक हैं विवेक ओबेरॉय. जो फिल्म में विभीषण का रोल अदा करने वाले हैं. विभिषण बनने वाले विवोक ओबेरॉय ने इस फिल्म को हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर बताया और ये भी खुलासा किया है कि वो अपनी फीस का क्या करने वाले हैं.

विवेक ओबेरॉय का फैसला

विवेक ओबेरॉय ने खुलासा किया कि वो रामायण से अपनी फीस नहीं लेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैंने प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा से कहा कि मुझे इस फिल्म से एक भी पैसा नहीं चाहिए. मैं अपनी पूरी फीस कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद के लिए डोनेट करूंगा.' विवेक ने आगे कहा कि रामायण इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए माइलस्टोन साबित होगी. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं. बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत की ग्लोबल पहचान भी बनेगी. विवेक ओबेरॉय ने इसे हॉलीवुड की मेगा मूवीज को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जवाब बताया है.

4000 करोड़ में बनेगी भारत की सबसे बड़ी फिल्म

फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा बता चुके हैं कि रामायण अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि दोनों पार्ट्स को मिलाकर इसका बजट लगभग 4,000 करोड़ रु. यानी करीब $500 मिलियन तक पहुंचेगा. उन्होंने कहा, ‘लोगों ने कहा था मैं पागल हूं, लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी कहानी पर दुनिया की सबसे शानदार फिल्म बना रहे हैं.' बता दें कि रामायण दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहला भाग दीवाली 2026 में और दूसरा दीवाली 2027 में रिलीज होगा. फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखेंगे. संगीत का जादू बिखेरेंगे ए.आर. रहमान और हांस जिमर. जबकि गीतकार कुमार विश्वास हैं.

Ramayana, Ramayan, Vivek Oberoi, Ranbir Kapoor Ramayana, Movie Ramayana
