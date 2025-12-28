विज्ञापन

मैंने 40 करोड़ रुपये का तंबाकू विज्ञापन ऑफर ठुकरा दिया, 'पैसा मेरे मूल्यों को नहीं खरीद सकता', सुनील शेट्टी का खुलासा

सुनील शेट्टी ने कभी भी सफलता को सिर्फ़ बॉक्स-ऑफिस नंबरों से नहीं मापा. पीपिंग मून के साथ एक बातचीत में एक्टर ने प्रासंगिकता, नुकसान, अनुशासन और उन मूल्यों पर बात की, जिन्होंने उनके लंबे करियर को आकार दिया है.

सुनील शेट्टी ने कहा, मैंने 40 करोड़ रुपये का तंबाकू विज्ञापन ऑफर ठुकरा दिया
सुनील शेट्टी ने कभी भी सफलता को सिर्फ़ बॉक्स-ऑफिस नंबरों से नहीं मापा. पीपिंग मून के साथ एक बातचीत में एक्टर ने प्रासंगिकता, नुकसान, अनुशासन और उन मूल्यों पर बात की, जिन्होंने उनके लंबे करियर को आकार दिया है. उनका मानना ​​है कि फिटनेस, ईमानदारी और प्रामाणिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें लोगों की नज़रों में बनाए रखा है जो उनके लिए कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं. उन्होंने कहा,  उनके लिए प्रासंगिकता इस बात से आती है कि लोग पीढ़ियों से उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं.

सुनील ने बताया कि 2017 में उनके पिता वीरप्पा शेट्टी के निधन ने उनके जीवन में एक बहुत ही दर्दनाक दौर ला दिया, जिससे उन्हें पूरी तरह से एक्टिंग से दूर होना पड़ा. उन्होंने बताया, "2017 में निधन से पहले पिताजी 2014 से बीमार थे और मैं उनकी देखभाल कर रहा था. मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं था. मैंने पूरी तरह से काम छोड़ दिया था." जो बात उन्हें लगभग अवास्तविक लगी, वह यह थी कि जिस सुबह उनके पिता का निधन हुआ, उसी सुबह उन्हें काम का ऑफर मिला.

सुनील ने कहा, "उसी सुबह मुझे एक हेल्थ शो करने का ऑफर मिला. मैंने इसे एक संकेत के रूप में देखा," उन्होंने इसे एक ऐसा पल बताया जिसने उन्हें भावनात्मक रूप से खाली महसूस होने पर काम की ओर वापस धकेला.

 आत्मविश्वास के साथ कमबैक

लगभग छह से सात साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद वापसी आसान नहीं थी. सुनील ने माना कि इंडस्ट्री बदल गई है और उनका कॉन्फिडेंस भी. “जब आप 6-7 साल का गैप लेते हैं, तो आपको लगता है कि आपको अपना काम नहीं आता, चीजें बदल गई हैं, कोई आपको नहीं जानता... मैं कम्फर्टेबल नहीं था." लेकिन महामारी के बाद धीरे-धीरे चीजें बदलने लगीं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आत्म-मंथन के लिए समय मिलने पर, उन्होंने फिजिकली और मेंटली खुद पर ध्यान देना शुरू किया.

उन्होंने कहा, “महामारी के बाद, मैंने खुद को अलग तरह से देखना शुरू किया. मैंने खुद को बनाया, मैंने ट्रेनिंग, पढ़ना और बहुत सी दूसरी चीजें करना शुरू किया." उस अंदरूनी काम से एक पावरफुल एहसास हुआ. “मैंने सोचा कि मुझे किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. भगवान दयालु रहे हैं, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, लक्ष्मीजी दयालु रही हैं. इससे आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है. उस कॉन्फिडेंस ने मेरे अंदर सब कुछ बदल दिया."

फिटनेस उनका सहारा क्यों बनी

सुनील अपनी ज़िंदगी भर फिटनेस के प्रति अपने जुनून को सबसे बड़ा कारण मानते हैं कि सालों तक एक्टिव न रहने के बावजूद भी वह फैंस से अलग नहीं हुए. उन्होंने कहा, “भले ही मैं लाइमलाइट में नहीं था या ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं दे रहा था, मीडिया ने मुझे ज़िंदा रखा. उन्होंने प्यार दिखाया," उन्होंने आगे कहा कि आज दर्शक ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो "ऑर्गेनिक और रियल" महसूस कराते हैं, न कि उन लोगों की तरफ जो लगातार वैलिडेशन के पीछे भागते हैं.

तंबाकू एंडोर्समेंट के लिए 40 करोड़ ठुकराए

इंटरव्यू की सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक यह थी कि सुनील शेट्टी ने 40 करोड़ का तंबाकू एंडोर्समेंट ठुकरा दिया, जबकि उन्होंने माना कि वह उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे. उन्होंने कहा, “मुझे एक तंबाकू विज्ञापन के लिए 40 करोड़ रुपये ऑफर किए गए थे. मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ‘क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे के लिए ऐसा करूंगा? मैं नहीं करूंगा.'" उन्होंने बताया कि इसका कारण बहुत पर्सनल था. “मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे अहान और अथिया पर कोई दाग लगे. अब कोई भी ऐसी पेशकश लेकर मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता."

रिलेवेंस का मतलब फिर से परिभाषित करना

सुनील ने बातचीत का अंत इस विचार के साथ किया कि आज उनके लिए रिलेवेंस का असली मतलब क्या है.उन्होंने कहा, "जब सिनेमा या बॉक्स ऑफिस की बात आती है, तो मैं उतना ज़रूरी नहीं हूं, लेकिन फिर भी 17-18 साल के बच्चे मुझे अपना आइडल मानते हैं. मुझे इतना प्यार और इज़्ज़त मिलती है, यह अविश्वसनीय है." "कुछ करोड़ रुपयों के लिए, क्या मैं इससे समझौता करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा." सुनील शेट्टी के लिए, अब प्रासंगिकता हेडलाइंस या ओपनिंग नंबर्स के बारे में नहीं है , यह निरंतरता, चरित्र और ऐसी विरासत के बारे में है जो ट्रेंड्स से आगे निकल जाती है.

