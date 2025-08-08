ये है 15 अगस्त पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, चटा चुकी है कई बड़ी फिल्मों को धूल

सिनेमा के लिहाज से 15 अगस्त का दिख खास होता है.इस दिन लोगों की छुट्टी होती है ऐसे में बॉलीवुड के फिल्ममेकर कोई ना कोई बड़ी फिल्म रिलीज करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में देखा जाए तो हर साल 15 अगस्त के मौके पर कई बड़ी फिल्में रिलीज होती है और बंपर कमाई भी करती हैं. लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक की 15 अगस्त पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक हैं. इस फिल्म ने ऑडियंस का दिल जीत लिया और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनकर सबको हैरान कर दिया. कहानी इतनी मज़ेदार और दमदार थी कि लोग घंटों तक थिएटर में सीट से चिपके रहे. इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े और फिल्मी दुनिया में अपनी धाक जमाई.

डर और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये फिल्म

अगर आप अब तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिर हम किस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये फिल्म 2018 की सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी 'स्त्री' का दमदार सीक्वल है, जिसका नाम है स्त्री 2. इस बार भी कहानी उसी रहस्यमयी चंदेरी शहर की है, जहां डर और हंसी का अनोखा मेल देखने को मिलता है. राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकारों ने अपनी शानदार एक्टिंग से फिल्म में जान डाल दी. 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर लंबा कब्जा जमाया और कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए खुद को 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार कर लिया. इस फिल्म ने जहां दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा किया, वहीं डर के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का भी लगाया.



पहले दिन ही की जबरदस्त कमाई

स्त्री 2 ने रिलीज के पहले ही दिन धमाकेदार कमाई की, जिसने इसे साल 2024 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बना दिया. ये फिल्म कॉमेडी और हॉरर का एक बेस्ट कॉम्बो है जिसने लोगों को हंसाया और डराया भी. फिल्म के डायलॉग्स, विजुअल इफेक्ट्स और साउंड डिजाइन की भी खूब तारीफ हुई है. स्त्री 2 के बाद से लोग हॉरर-कॉमेडी फिल्म के फैन हो गए हैं. जब भी किसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो उसे लेकर पहले ही लोगों में बज बन जाता है और वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती है.



बॉक्स ऑफिस पर काटा बवाल

स्त्री 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 884.45 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म ने इंडिया में 713.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. 15 अगस्त को रिलीज हुई स्त्री 2 का कोई मुकाबला नहीं था. जब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी तब भी लोगों ने इसे खूब देखा था. बता दें स्त्री 2 में सिरकटे की कहानी दिखाई गई थी. इसी के साथ इस फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की एंट्री हो गई है. अब फिल्म के अगले पार्ट में अक्षय कुमार भी विलेन बने नजर आएंगे.