विज्ञापन

'धुरंधर' देखने के बाद परेशान हो गईं श्रद्धा कपूर, डायरेक्टर से बोलीं- हमारे इमोशन से मत खेलिए

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचा रही है. ये फिल्म अब तक 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. आम जनता से लेकर सेलेब्स तक फिल्म की तारीफ में जुटे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
'धुरंधर' देखने के बाद परेशान हो गईं श्रद्धा कपूर, डायरेक्टर से बोलीं- हमारे इमोशन से मत खेलिए
आखिर श्रद्धा कपूर धुरंधर देखकर क्यों हुईं परेशान?
Social Media
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की धुरंधर पूरे देश में दर्शकों को दीवाना बना रही है. आम दर्शकों से लेकर बड़े-बड़े सितारों तक, बहुत से लोग आदित्य धर की डायरेक्ट की गई इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. हाल ही में, श्रद्धा कपूर ने भी सिनेमाघरों में धुरंधर देखने के बाद अपनी तारीफ जाहिर की और सीक्वल देखने की अपनी एक्साइटमेंट भी शेयर की. श्रद्धा कपूर ने धुरंधर के लिए अपना प्यार जाहिर करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नहीं बल्कि तीन पोस्ट कीं. साथ ही फिल्म बनाने वालों का क्रिटिसाइज करने वालों से बचाव किया. उन्होंने कहा कि वह इसे दूसरी बार देखना चाहती थीं, लेकिन सुबह की शूटिंग की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाईं.

श्रद्धा कपूर धुरंधर देखकर क्यों हुईं परेशान?

अपनी पहली इंस्टाग्राम स्टोरी में, श्रद्धा कपूर ने कहा, "@adityadharfilms का धुरंधर जैसी फिल्म बनाना बहुत जबरदस्त है." दूसरी पोस्ट में, तू झूठी मैं मक्कार की स्टार ने कमेंट किया, "और फिर हमें पार्ट 2 के लिए 3 महीने इंतजार करवा रहे हैं. हमारे इमोशन्स के साथ मत खेलो, प्लीज रिलीज थोड़ा पहले की कर लो. क्या शानदार एक्सपीरियंस था! अगर मेरी सुबह की शूटिंग नहीं होती, तो कसम से मैं अभी इसे दोबारा देखने जाती. छावा, सैयारा, धुरंधर. सब 2025 में...हिंदी सिनेमा" और इसके साथ तीन रॉकेट बनाए.

Latest and Breaking News on NDTV

अपनी आखिरी इंस्टाग्राम स्टोरी में, श्रद्धा कपूर ने धुरंधर को क्रिटिसाइज करने वालों पर कमेंट करते हुए कहा, "@yamigautam को बड़े पैमाने पर नेगेटिव PR टैक्टिक्स से लेकर मनगढ़ंत विवादों तक, धुरंधर ने सब कुछ झेला और विनर बनकर उभरी! कोई भी नेगेटिव ताकत एक बेहतरीन फिल्म को छोटा नहीं कर सकती. हमें दर्शकों पर भरोसा है."

Latest and Breaking News on NDTV

धुरंधर की बात करें तो, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से इसने 375 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. धुरंधर में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, दानिश पंडोर, गौरव गेरा, सौम्या टंडन अहम किरदारों में हैं. धुरंधर का सीक्वल 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Shraddha Kapoor, Akshaye Khanna, Ranveer Singh, Dhurandhar 2
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com