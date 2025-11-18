विज्ञापन

टाइप-1 डायबिटीज को सोनम कपूर ने झट से किया दूर, बताया 24 महीने में कैसे घटाया था 35 किलो

सोनम कपूर सिर्फ 17 साल की उम्र से टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रही हैं और फिर भी आज वो बॉलीवुड की सबसे फिट, ग्लैमरस और हेल्दी एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं.

डायबिटीज के बावजूद ग्लो करती हैं सोनम कपूर
बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर को उनके स्टाइल सेंस के लिए पूरी दुनिया जानती है. लेकिन उनके पीछे की फिटनेस स्टोरी कम ही लोगों को पता है. हैरान करने वाली बात ये है कि सोनम कपूर सिर्फ 17 साल की उम्र से टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रही हैं और फिर भी आज वो बॉलीवुड की सबसे फिट, ग्लैमरस और हेल्दी एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. वही बीमारी है जिसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और लाइफस्टाइल को मैनेज करना बेहद जरूरी हो जाता है. सोनम ने इसे कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ का हिस्सा बना लिया.

फैट टू फिट जर्नी

सोनम कभी ओवरवेट थीं और 15 साल की उम्र तक उनका वजन काफी बढ़ चुका था. लेकिन जब उन्हें ‘सांवरिया' मिली, उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदलने का ठान लिया. दो साल तक रोज 3 घंटे योगा और डेडिकेटेड डाइट प्लान पर चलकर उन्होंने खुद को फैट से फिट बना लिया. उन्होंने दो साल में 35 किलो वजन कम किया. मां बनने के बाद उन्होंने फिर 16 महीनों में 20 किलो वजन घटाया, वो भी बिना क्रैश डाइट या एक्सट्रीम वर्कआउट के. ये सिंपल और डिसिप्लिंड लाइफस्टाइल का कमाल है.

सोनम का डेली डाइट प्लान

सोनम कपूर का दिन गुनगुने नींबू पानी से शुरू होता है. फिर भिगोए बादाम, अखरोट और कई बार कोलेजन चॉकलेट कॉफी भी. ब्रेकफास्ट में एग व्हाइट, टोस्ट या कभी-कभी इडली-पोहे जैसी लाइट चीजें. लंच से पहले प्रोटीन शेक और फिर चिकन, दाल, दही, सब्जियां और बाजरा या ज्वार की रोटी. शाम को 5:15 पर हेल्दी स्नैक और रात में सब्जियों, प्रोटीन और अनाज से बना सूप. चीनी और गेहूं वो लगभग छोड़ चुकी हैं, जबकि नारियल पानी उन्हें हाइड्रेटेड रखता है.

वर्कआउट से बनती है परफेक्ट बॉडी

सोनम कपूर सिर्फ जिम तक सीमित नहीं रहतीं. उनका वर्कआउट रूटीन वेट लिफ्टिंग, पिलाटे, कार्डियो, योगा, स्विमिंग और स्क्वैश का मिक्स है. वो मानती हैं कि फिटनेस सिर्फ पतला होने की रेस नहीं, बल्कि बैलेंस, स्ट्रेंथ और हेल्थ का कॉम्बिनेशन है. यही वजह है कि डायबिटीज होने के बावजूद वो न सिर्फ ग्लो करती हैं, बल्कि हर लुक में स्टेटमेंट भी बनाती हैं. उनकी लाइफस्टाइल साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई बीमारी भी आपके कॉन्फिडेंस को कम नहीं कर सकती.

चीनी से दूरी, फिटनेस से यारी

सोनम कपूर ने डायबिटीज के चलते अपनी डाइट से चीनी को लगभग पूरी तरह अलविदा कह दिया है. वो मीठा नहीं खातीं और ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रखने के लिए नारियल पानी, सोया मिल्क और प्रोटीन स्मूदी जैसी हेल्दी चीजें चुनती हैं. यही वजह है कि डायबिटीज के बावजूद उनका फिटनेस गेम हमेशा ऑन पॉइंट रहता है.

