सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, काली बनारसी साड़ी और टर्टल नेक ब्लाउज में दिखा ग्लैमरस अंदाज

सोनम कपूर अगले साल अपने दूसरे बच्चे की मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने इससे पहले एक बार फिर अपना बेबी बंप पब्लिकली फ्लॉन्ट किया है.

Read Time: 3 mins
सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया देसी लुक में बेबी बंप
नई दिल्ली:

Sonam Kapoor Baby Bump Photo बॉलीवुड की फेशनेबल दीवा सोनम कपूर एक बार फिर मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने रॉयल लुक में अपनी तस्वीरें शेयर कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया था. इसके बाद से सोनम के फैंस को उनके दूसरे बेबी का दुनिया में आने का इंतजार है.सोनम अपने पहले बच्चे की मां साल 2022 में बनी थीं और अब चार साल बाद वह अपने दूसरे बच्चे को साल 2026 में जन्म देंगी. इससे पहले 'झक्कास' एक्टर अनिल कपूर की बेटी को एक पब्लिक इवेंट में स्पॉट किया गया. एक्ट्रेस यहां गोल्डन बॉर्डर वाली ब्लैक रंग की बनारसी साड़ी पहनकर पहुंची थीं और अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन इस बार लोगों का ज्यादा उनके बेबी बंप पर था.

सोनम कपूर का बेबी बंप के साथ देसी लुक  
सोनम ने इस इवेंट के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेबी बंप की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में आप एक्ट्रेस को एक बार फिर स्टाइल में बेबी बंप शो करते हुए देखा जा रहा है. 'स्वदेश' इवेंट के लिए सोनम कपूर ने देसी लुक को चुना था. एक्ट्रेस ने काले रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी थी. इस साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर बेहद खिल रहा था. स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने सोनम को तैयार किया था. सोनम ने स्वदेश इवेंट के लिए अबू जानी और संदीप खोसला द्वारा डिजाइन साड़ी पहनी थी. इस साड़ी पर सोनम ने हाईनेक और फुल स्लीव ब्लाउज पहना था. सोनम के हाथ में गोल्डन मैचिंग का एक हैंडी बैग भी था, जो उनके लुक को कंपलीट कर रहा था. सोनम ने बालों को बांधा और कानों में डले अपने गोल्डन झुमकों को फ्लॉन्ट किया था.

सोनम ने फ्लॉन्ट किया था बेबी बंप

इस स्वदेश इवेंट में सोनम का बेबी बंप वाला देसी लुक हिट हुआ. सोनम भी अपने इस लुक में कॉन्फिडेंट और कंफर्ट दोनों लग रही थीं. दरअसल, एक्ट्रेस बीती शुक्रवार की रात मुंबई में आयोजित हुए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थीं. इस इवेंट में राजनीति, खेल, बिजनेस और फिल्म जगत की कई हस्तियों शामिल हुई थीं. इसी इवेंट में सोनम कपूर सबसे अलग अंदाज में नजर आई थीं. सोनम के साथ यहां कई स्टार्स ने भी दस्तक दी थी, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और मनीष मल्होत्रा भी शामिल हुए थे.

