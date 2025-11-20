सोनम कपूर ने अनाउंस की दूसरी प्रेगनेंसी, तस्वीरों में बेबी बंप दिखाया और लिखा- MOTHER

Sonam Kapoor Announces Second Pregnancy: सोनम कपूर ने गुरुवार को अनाउंस किया कि वह दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. सोनम ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उन्होंने एक शानदार हॉट-पिंक प्योर वूल सूट पहना हुआ है, जिसमें ओवरसाइज्ड पैडेड शोल्डर और सॉफ्ट कर्व्ड शोल्डर लाइन है. एक्ट्रेस प्यार से अपने बेबी बंप को पकड़े हुए दिख रही हैं. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया: “MOTHER.” कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, सोनम ने मई 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी में शादी की. कपल ने अगस्त 2022 में अपने पहले बच्चे एक बेटे का लड़के का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने वायु रखा.

सोनम की दूसरी प्रेगनेंसी की अफवाहें अक्टूबर में फैलने लगीं. उस समय अफवाहों के मुताबिक सोनम अपनी प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में थीं. वर्कफ्रंट पर बात करें तो उन्हें आखिरी बार 2023 में फिल्म ब्लाइंड में देखा गया था. इस क्राइम थ्रिलर को शोम मखीजा ने डायरेक्ट किया था. इसमें पूरब कोहली, विनय पाठक और लिलेट दुबे भी सपोर्टिंग रोल में हैं. ब्लाइंड, 2011 में इसी नाम की कोरियन फिल्म का रीमेक है, जो एक अंधे पुलिस ऑफिसर के बारे में है जो एक सीरियल किलर की तलाश में है.

सोनम एक्टर अनिल कपूर की बेटी हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की 2005 की फिल्म ब्लैक में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. उन्होंने 2007 में भंसाली की रोमांटिक ड्रामा सांवरिया से एक्टिंग में डेब्यू किया. इसके बाद उन्हें आई हेट लव स्टोरीज़ रांझणाल जैसी सफल फिल्मों में देखा गया. वह भाग मिल्खा भाग, संजू, प्रेम रतन धन पायो, नीरजा और वीरे दी वेडिंग में सपोर्टिंग रोल में भी नजर आईं.