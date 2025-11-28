विज्ञापन

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल जल्द करेंगे शादी? म्यूजिक कंपोजर की मां ने शादी की तारीख को लेकर दी ये हिंट

स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद शादी टलने की खबर सामने आई थी और अभी तक रोज नई खबरें ही सुनने को मिल रही हैं लेकिन क्लियैरिटी नहीं मिली है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल जल्द करेंगे शादी? म्यूजिक कंपोजर की मां ने शादी की तारीख को लेकर दी ये हिंट
पलाश मुच्छल की शादी पर क्या बोली मां?
नई दिल्ली:

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की नई शादी की तारीख: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और इंडियन महिला क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना की प्राइवेट लाइफ अभी भी हेडलाइंस में छाई हुई है. दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से यह इवेंट टाल दिया गया. बिना कन्फर्म आरोपों और वायरल हुए बातचीत के स्क्रीनशॉट के मुताबिक, पलाश ने कथित तौर पर स्मृति को धोखा दिया. फिलहाल अस्पताल ने स्मृति के पिता को डिस्चार्ज कर दिया है.

पलाश की मां अमिता मुच्छल ने अफवाहों के बीच कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा. उन्होंने यह भी कहा कि पलाश के स्मृति के पिता के साथ अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए उन्होंने पर्सनली शादी को तब तक टालने का फैसला किया जब तक परिवार की मेंटल और फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती.

पलाश की मां ने क्या कहा?

पलाश मुच्छल की मां ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "हल्दी सेरेमनी के बाद से हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया है. वह रो रहा है, और उसकी तबीयत बिगड़ गई है. उसे चार घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ा. उसे IV ड्रिप लगाई गई, ECG और दूसरे टेस्ट हुए. सब कुछ नॉर्मल आया. लेकिन वह बहुत स्ट्रेस में है."

क्या पलाश जल्द ही स्मृति से शादी करेगा?

अमिता के मुताबिक, स्मृति और पलाश दोनों काफी परेशान हैं. अमिता ने कहा कि उनके बेटे को उम्मीद है कि वह जल्द ही अपनी दुल्हन घर लाएगा. स्मृति के स्वागत के लिए उन्होंने खास इंतजाम किए हैं.

अमिता ने कहा, "सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा और इसके बाद, उनकी शादी भी जल्द ही होगी. मेरे बेटे का स्मृति के पिता के साथ गहरा रिश्ता है. वह स्मृति से ज्यादा स्मृति के पिता के करीब है. इसलिए जब वह बीमार पड़े, तो पलाश ने स्मृति से पहले शादी टालने का फैसला किया. पलाश ने कहा था कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, शादी नहीं होगी. अब स्मृति के पिता ठीक हो रहे हैं."

