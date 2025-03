ऐसे हुआ सिकंदर का बम बम भोले गाना शूट, सलमान खान के साथ नजर आए फिल्म के बाकी कलाकार

सलमान खान के फैन्स को उनकी फिल्म सिकंदर का बेसब्री से इंतजार है. इस साल ईद पर उनके फेवरेट भाईजान इस फिल्म के तौर पर ईदी लेकर आ रहे हैं. फिल्म में सलमान खान पहली बार काजल अग्रवाल और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे. ऐसे में उनके फैन्स जरूर ये जानना चाहेंगे कि साउथ की इन दो हिट हीरोइन्स के साथ सलमान खान की केमिस्ट्री कैसी है. शायद मेकर्स भी सलमान खान के दिल की बात समझ गए हैं. इसलिए एक ऐसा वीडियो अपलोड किया है जिसमें साउथ की हसीना काजल अग्रवाल और सलमान खान की बॉन्डिंग साप दिख रही है.

बम बम भोले में दिखी केमिस्ट्री

