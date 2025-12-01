मैं अब घर का हीरो नहीं हूं... पिता बनने के बाद पहली बार बोले सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी को दिया ये टाइटल

बॉलीवुड के क्यूट कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी माता-पिता बन चुके हैं. कियारा ने 15 जुलाई, 2025 को बेटी को जन्म दिया था. कपल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी बेटी का नाम रिवील करते हुए उसकी झलक भी फैंस के साथ शेयर की थी. अब पिता बनने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है और वह बेटी को सुपरस्टार और पत्नी को सुपरहीरो मानते हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पिता बनने के बाद के अनुभव को महिलाओं और उनके सफर का जश्न मनाने वाले एक कार्यक्रम में शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे पिता बनने के बाद उनकी दुनिया को नया रूप मिला है और कैसे महिलाएं शारीरिक और भावनात्मक शक्ति का प्रतीक होती हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा बोले- नहीं है अब घर के हीरो

एक्टर ने कहा कि अब जिंदगी की प्राथमिकता बदल गई है, पहले कुछ और चीजें ज्यादा जरूरी होती थीं, लेकिन अब हमारी जिंदगी बेटी के ईर्द-गिर्द घूमती है. उन्होंने कहा, "मैं अब घर का हीरो नहीं हूं, मेरी बेटी सुपरस्टार है और पत्नी सुपरहीरो है. मेरे लिए कियारा को गर्भावस्था के दौरान देखना शानदार अनुभव था क्योंकि हम लोग समझते हैं कि पुरुष हमेशा साहस और ताकत का उदाहरण है. लेकिन ऐसा नहीं है. गर्भावस्था के बाद मां बनना शक्ति का सही उदाहरण हैं. मैं डायपर बदलने और तस्वीरें लेने में थोड़ी बहुत मदद कर देता हूं, लेकिन 'सरायाह' की पूरी देखभाल कियारा करती हैं और वह मेरे लिए एक सुपरहीरो हैं, हालांकि मैं भी खुद में सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे उनकी मदद कर सकूं."

बेटी और पत्नी के साथ वक्त बिता रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा

एक्टर ने जिंदगी के असली सुकून को लेकर भी बात की. उनका मानना है कि असली सुकून ताकत और शोहरत में नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन में अपनों के साथ बिताए पलों को जीने में है. हाल में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने बेटी को लेकर प्यारा पोस्ट किया था, जिसमें छोटे-छोटे पैर दिख रहे थे. इस पोस्ट के जरिए कपल ने बेटी के नाम की जानकारी फैंस के साथ शेयर की थी. अभी तक कपल ने बेटी का चेहरा रिवील नहीं किया है.