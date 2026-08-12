उर्मिला मातोंडकर के एक्स पति ने शेयर की दूसरी शादी के रिसेप्शन की फोटो, एक्ट्रेस ने कसा तंज!

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने हाल में अपने इंस्टा अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने प्यार और वफादारी को लेकर एक बात कही. उर्मिला की पोस्ट यूं तो ऐसी कोई अनदेखी चीज नहीं लेकिन इसकी टाइमिंग ने इस पर सवाल खड़े कर दिए. दरअसल उर्मिला की ये पोस्ट तब सामने आई जब उनके एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर ने अपनी दूसरी शादी के रिसेप्शन की नई तस्वीरें पोस्ट कीं. तस्वीरों के साथ, मोहसिन ने अपनी पत्नी निधा भट्ट के लिए एक नोट लिखा, जिसमें कहा गया कि वह न सिर्फ उनकी पत्नी बनीं, बल्कि उनका "घर" और "सुकून" भी बन गईं.

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर उर्मिला ने लिखा, "मुझे प्यार, वफादारी और समय जैसी महंगी चीजें पसंद हैं." मोहसिन की रिसेप्शन पोस्ट में वह गुलाबी शेरवानी में दिखे, जबकि निधा लाल जोड़े में नजर आईं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बनीं. तुम मेरा घर, मेरा सुकून और मेरे हर दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गईं. मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी कद्र करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और हमारी जिंदगी के हर पड़ाव पर तुमसे प्यार करूंगा. हमारे लिए, हमेशा के लिए, और उस खूबसूरत जिंदगी के लिए जो हम साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं. मेरी जिंदगी, मेरी होने के लिए शुक्रिया. मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा."

मोहसिन ने इस साल जून में अपनी दूसरी शादी की अनाउंसमेंट की थी. उस समय एक इमोशनल नोट में, उन्होंने दोबारा प्यार मिलने और अपनी पत्नी के साथ जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने के बारे में बात की थी. इसके बाद उर्मिला मातोंडकर की पोस्ट सोशल मीडिया पर आई.

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उन्होंने लिखा, "नेक इरादे, सच्चा प्यार और सब्र व शुक्र से भरा दिल. अपनी रूह को पाक रखो, रास्ते में खुद को हील करो और भरोसा रखो कि अल्लाह की लिखी कहानी हमेशा बेहतर होती है.मेरी खूबसूरत पत्नी @nidhab_ , उन्होंने मुझे तुम्हारी सच्चाई का तोहफा दिया और मुझ पर रहमत बरसाई. तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी भर दी. तो शुक्रिया मेरी जान."

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मोहसिन की शादी पहले उर्मिला से हुई थी. उनकी शादी में दिक्कतों की खबरें पहली बार 2024 में सामने आईं, और उसी साल सितंबर में, उनके करीबी एक सोर्स ने बताया था कि उर्मिला ने मुंबई की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की है. उर्मिला और मोहसिन ने 4 फरवरी, 2016 को एक इंटिमेट सेरेमनी में शादी की थी. उनकी शादी अलग-अलग धर्मों के होने और उनके बीच 10 साल के उम्र के गैप के कारण चर्चा में रही थी. कश्मीर के बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन से उर्मिला की पहली मुलाकात 2014 में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​की भतीजी की शादी में हुई थी. मनीष भी उनकी शादी में शामिल होने वाले कुछ मशहूर लोगों में से एक थे.