36 साल पहले इस एक्ट्रेस ने दी सबसे बड़ी हिट, अब है एक्टिंग से दूर, बन चुकी है AI साइंटिस्ट

राम गोपाल वर्मा की शिवा में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाने वाली सुषमा अब बहुत बड़ी हो गई हैं. उन्होंने एक्टिंग करने की बजाय इस फील्ड में अपना करियर बनाया है.

नागार्जुन की गोद में दिखने वाली बच्ची आज बनी रिसर्चर
नई दिल्ली:

राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बनीं शिवा साल 1989 में आई थी. नागार्जुन ने इस फिल्म से तेलुगू इंडस्ट्री को पूरी तरह बदलकर रख दिया था. फिल्म की रॉ इंटेंसिटी, रियलिस्टिक वायलेंस और टेक्निकल ब्रिलियंस ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया. इस फिल्म का एक सीन ऐसा है जो आज भी लोगों को याद है. एक सीन में नागार्जुन एक छोटी बच्ची के साथ विलेन से बचते हुए साइकिल चलाते हैं. इंडियन फिल्म हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक सीन में से एक है. नागार्जुन के साथ बैठी ये छोटी सी बच्ची अब बड़ी हो गई है. इस बच्ची ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा बल्कि वो एआई साइंटिस्ट बन गई है. राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है. 

कौन है ये बच्ची

14 नवंबर को राम गोपाल वर्मा की शिवा दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म के रिलीज होने पर राम गोपाल वर्मा ने पोस्ट शेयर किया है और इस बच्ची के बारे में बताया है. उस बच्ची का नाम सुषमा आनंद अकोजू है. इसने फिल्म में मुरली मोहन की बेटी का किरदार निभाया था. ये बच्ची अब यूएस में रहती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव साइंस में रिसर्च कर रही है. राम गोपाल वर्मा ने इस बच्ची की अभी की तस्वीर शेयर की है.

अब करती हैं एआई और कॉग्निटिव साइंस में रिसर्च

सुषमा आनंद अकोजू अब यूएस में रहती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव साइंस में रिसर्च कर रही हैं. RGV ने सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर फैंस दंग रह गए कि शिवा का वो छोटा चेहरा अब एक सफल साइंटिस्ट बन चुका है. फिल्मी दुनिया से दूर रहते हुए भी वह अपनी मेहनत और टैलेंट से ग्लोबल लेवल पर पहचान बना रही हैं.

राम गोपाल वर्मा ने मांगी माफी

रोम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सुषमा से माफी मांगी है. उन्होंने लिखा- हे सुषमा, 36 साल बाद मेरी दिल से माफी स्वीकार करो कि मैंने आपको इतना दर्दनाक अनुभव दिया,जिसका मुझे उस समय एहसास नहीं था.मुझमें डायरेक्शन का लालच हावी हो गया था कि मैं आप जैसी छोटी लड़की को इतने रिस्की शॉट्स देने के लिए अंधा हो गया. मैं एक बार फिर माफी मांगता हूं. सुषमा ने भी राम गोपाल वर्मा की माफी स्वीकार कर ली है.

