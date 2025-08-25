विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी इस साल नहीं मनाएंगी गणेश उत्सव, 22 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने पर मजबूर हुई एक्ट्रेस

सोमवार (25 अगस्त) को उत्सव से दो दिन पहले शिल्पा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने परिवार में किसी की मृत्यु के कारण इस साल गणेश चतुर्थी न मनाने की बात कही.

शिल्पा शेट्टी इस बार नहीं मनाएंगी गणेश उत्सव
नई दिल्ली:

गणेश चतुर्थी का उत्सव 27 अगस्त से शुरू होगा और कई बॉलीवुड सितारे एक बार फिर अपने घर बप्पा का स्वागत करेंगे. हालांकि इस बार शिल्पा शेट्टी गणेश जी के आगमन का जश्न नहीं मनाएंगी और 22 साल पुरानी परंपरा को तोड़ देंगी. जी हां 2002 से, हर साल शिल्पा और उनका परिवार अपने घर विघ्नहर्ता का स्वागत बेहद खुशी और उल्लास के साथ करते हैं. इस बार 2025 में शिल्पा गणेश चतुर्थी नहीं मनाएंगी और इसकी वजह उन्होंने परिवार में किसी के निधन को बताया है.

सोमवार (25 अगस्त) को उत्सव से दो दिन पहले शिल्पा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने परिवार में किसी की मृत्यु के कारण इस साल गणेश चतुर्थी न मनाने की बात कही. इंस्टाग्राम स्टोरी पर शिल्पा ने एक नोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, "बहुत दुख के साथ, हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि परिवार में किसी के निधन के कारण, इस साल हम गणपति उत्सव नहीं मना पाएंगे."

उन्होंने आगे बताया कि परिवार 13 दिनों का शोक मनाएगा, इसलिए वे कोई भी उत्सव नहीं मनाएंगे. कहानी में लिखा है, "परंपरा के मुताबिक हम 13 दिनों का शोक मनाएंगे और इसलिए किसी भी धार्मिक उत्सव से दूर रहेंगे. आभार, कुंद्रा परिवार."

शिल्पा शेट्टी के परिवार में किसका हुआ निधन?

हालांकि शेट्टी परिवार के किसी सदस्य के निधन की कोई ऑफीशियल खबर नहीं आई है, लेकिन नोट से यह साफ है कि राज कुंद्रा और परिवार का कोई करीबी ही होगा. नोट के आखिर में "कुंद्रा परिवार" लिखा है जो उनके परिवार में किसी की मृत्यु का सीधा इशारा देता है. 

बॉलीवुड और बप्पा के लिए उनका प्रेम

केवल शिल्पा ही नहीं, बल्कि विवेक ओबेरॉय, गोविंदा, श्रद्धा कपूर, सोनू सूद, ईशा कोप्पिकर और सलमान खान भी ढोल-ताशा के साथ गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं. गणेश चतुर्थी के दौरान इन सेलेब्स के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. 

