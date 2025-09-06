विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी ने लिया पति राज कुंद्रा का ऑटोग्राफ, शेयर किया वीडियो तो लोग बोले- ये किस लाइन में आ गए...

राज कुंद्रा की फिल्म 'मेहर' रिलीज हो गई है, जिसके चलते शिल्पा शेट्टी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पति से मिला 'पहला ऑटोग्राफ' दिखाती नजर आ रही हैं.

नई दिल्ली:

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पहली पंजाबी फिल्म 'मेहर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस खुशी के मौके पर अभिनेत्री ने राज से ऑटोग्राफ लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह राज और उनके बेटे वियान के साथ थिएटर में नजर आ रही हैं. वीडियो में शिल्पा राज से ऑटोग्राफ लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहती हैं, "मेरा पहला ऑटोग्राफ. अभी तक तो सिर्फ चेक पर लेती थी." राज ने टिशू पेपर पर लिखा, "राज सिर्फ तुमसे प्यार करता है." इस वीडियो पर लोगों का खूब रिएक्शन सामने आ रहा है. वहीं लोग शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लुकआउट सर्कुलर जारी होने का जिक्र भी कमेंट सेक्शन में करते हुए नजर आ रहे हैं.

शिल्पा शेट्टी ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "मेरे हमेशा के हीरो से मेरा पहला ऑटोग्राफ. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. मुझे आपकी 'मेहर' में शानदार अभिनय पर बहुत गर्व है. इस फिल्म को बहुत सफलता मिले. 'मेहर' की पूरी टीम को रिलीज के लिए बधाई. रब मेहर करे."

इस वीडियो को शेयर करने के बाद लोग कपल को लुकआउट नोटिस की याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि एक यूजर ने लिखा, ये राज कुंद्रा किस लाइन में आ गए. पहले वाली लाइन से कुछ लोगों का तो भला हो ही रहा था. वहीं अन्य यूजर ने लिखा, आप लोगों के पास संभवतः ज्यादातर इंडस्ट्री में घोटाले करने का रिकॉर्ड है.

गौरतलब है कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है, जो कि दोनों पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कार्रवाई है. हालांकि इससे पहले ही कपल ने वकील के जरिए इस आरोप को बेबुनियाद मामला बताया था.

