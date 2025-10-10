विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी का करवा चौथ सेलिब्रेशन शुरू, पति राज कुंद्रा के लिए दिखाई मिनिमल मेहंदी डिजाइन और सरगी की झलक

60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले के बीच शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर करवाचौथ सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हुए पति राज कुंद्रा के लिए मेहंदी डिजाइन की झलक दिखाई है. 

Read Time: 3 mins
शिल्पा शेट्टी ने सरगी और मेहंदी डिजाइन की दिखाई झलक
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने चार घंटे तक पूछताछ की, जिसे लेकर वह चर्चा में रहीं. इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई है. शिल्पा शेट्टी ने करवा चौथ 2025 की शुरुआत मिनिमल मेहंदी डिजाइन से की. इसके अलावा उन्होंने अन्य पोस्ट में अपनी सरगी की झलक भी फैंस के साथ शेयर की, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. 

इंस्टाग्राम स्टोरी पर शिल्पा शेट्टी ने अपने मिनिमलिस्टिक मेहंदी डिजाइन को दिखाया, जो कि रस्मों से प्यार और नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है. इसके अलावा एक्ट्रेस ने अपनी सरगी की एक वीडियो भी दिखाई, जिसमें करवाचौथ पूजा की सारी सामग्री देखने को मिल रही है. इस फोटो के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में हार्ट इमोजी के साथ लिखा, करवाचौथ  थैंक्यू किरण बावा मेरी सरगी के लिए. 

बता दें, शिल्पा शेट्टी से पूछताछ उनके घर पर की गई, जिसके बाद एक्ट्रेस ने फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली का 'कोट शेयर किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें वे इमोशनल वीकनेस की बात कर रही थीं. कोट में लिखा है, "अगर आप हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप लगातार कष्ट झेलते रहेंगे. सच्ची शक्ति चुपचाप बैठकर तर्क के साथ चीज़ों को देखना है, यही सच्ची शक्ति संयम है. अगर शब्द आपको नियंत्रित करते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी सभी आपको नियंत्रित कर सकते हैं… सांस लें और चीज़ों को गुज़रने दें."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ व्यवसायी दीपक कोठारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. कोठारी का दावा था कि एक्ट्रेस ने कंपनी का विस्तार करने के लिए 75 करोड़ का लोन लिया था लेकिन ब्याज की दरों को देखते हुए इसे निजी निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा. उन्होंने कोठारी को विश्वास दिलाया कि वे हर महीने ब्याज की रकम भरेंगी, लेकिन शिल्पा ने वो पैसे बिजनेस में न लगाकर निजी तौर पर खर्च किए और फिर बाद में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया. व्यवसायी दीपक कोठारी ने कई बार एक्ट्रेस से पैसे वापस देने की मांग की लेकिन कोई जवाब नहीं आया है और उन्होंने दंपत्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया.

