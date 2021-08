शिल्पा शेट्टी ने अंग्रेजी सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस, रितेश देशमुख ने यूं की तारीफ...देखें Video

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का ये डांस वीडियो फराह खान (Farah Khan) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में फराह और शिल्पा के साथ गीता कपूर और रित्विक धन्जनी भी नजर आ रहे हैं. साथ ही सभी वीडियो में ट्रेंड में चल रहे सॉन्ग 'Touch It' पर जोरदार डांस भी कर रहे हैं. इस वीडियो पर फैन्स के साथ-साथ सेलेब्स भी कमेंट कर सबकी तारीफ कर रहे हैं. जिसमें रितेश देशमुख ने कमेंट में लिखा है 'Hahahahah fabulous'. वहीं उनके एक फैन ने लिखा है 'All together look so beautiful... Love you too'.

बता दें, कुछ दिनों पहले शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पोर्न फिल्म रैकेट केस में गिरफ्तार किया गया है. राज को पिछले महीने पोर्नोग्राफी कंटेंट में इनवॉल्वमेंट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वहीं उनकी बहन शमिता शेट्टी इन दिनों बिग बॉस ओटीटी में नजर आ रही हैं, और जमकर हंगामा मचाए हुए हैं