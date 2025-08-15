गोविंदा की वाइफ सुनीता ने शुरु किया यूट्यूब चैनल, लोगों ने कहा 'सस्ती कॉपी', फराह खान ने किया रिएक्ट

गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा अपने अनफिल्टर्ड और एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं, जिसकी चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है. लेकिन हाल ही में वह चर्चा में तब आईं जब उन्होंने अपना यूट्यूब व्लॉग शेयर किया, जिसका सपोर्ट करते हुए फराह खान और सुनील शेट्टी जैसे सितारों ने रिएक्शन दिया है. खास बात यह है कि उनके व्लॉग में उनके कुक भी नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फराह खान का भी यूट्यूब व्लॉग है, जिसमें वह अपने कुक दिलीप के साथ सेलेब्स के घर पर जाती हुई नजर आती हैं.

सुनीता आहूजा ने बीते दिन इंस्टाग्राम पर अपने पहले यूट्यूब व्लॉग की झलक फैंस के साथ शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, बीवी नंबर वन अब आ चुकी है यूट्यूब चैनल पर. प्लीज जाके देखो मेरे यूट्यूब वीडियो लिंग इन बायो लाइक करो, शेयर करो सबक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कैसा लगा. टीजर की बात करें तो सुनीता की स्टाइलिश एंट्री होती है. तब पीछे से बीवी नंबर वन गाना बजता है. वहीं वह अपने यूट्यूब जर्नी की शुरूआत करते हुए कहती हैं, हाय गाइज, मैं सुनीता, आप देख रहे हो मुझे यूट्यूब चैनल पर. सबने पैसा कमाया. अब मेरी बारी है. अब मैं कमाऊंगी. छापूंगी.

इसके अलावा टीजर में सुनीता आहूजा अपने तलाक की खबरों पर भी रिएक्शन देते हुए कहती हैं, ये एक साल मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है. पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या बकवास किया है मेरे बारे में.

इसके अलावा वह वीडियो में शराब खरीदती हुई भी नजर आ रही है. इस टीजर को देखने के बाद फराह खान ने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "सबसे एंटरटेनिंग बीवी!! अब YouTube पर," . वहीं सुनील शेट्टी ने लिखा, "YouTube इंडिया, खुद को तैयार कर लो! सुनीता आहूजा- केवल तुम ही बेबाकी से तुम हो सकती हो- कच्ची, ईमानदार और पूरी तरह से एंटरटेनिंग और अब दुनिया इसकी दीवानी होने वाली है. यह देखने और आराम करने से कम और मेरे गिरने तक हंसने वाला ज़्यादा होगा!" हालांकि गोविंदा की वाइफ के इस कदम को कई लोगों ने फराह खान की सस्ती कॉपी भी बताया है, जिसके चलते वह चर्चा में हैं.