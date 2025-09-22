शेफाली जरीवाला के आखिरी लम्हे को याद कर इमोशनल हुए पति पराग त्यागी, तीन महीने बाद किया ये खुलासा

तकरीबन दो माह पहले अचानक इस दुनिया को छोड़ कर शेफाली जरीवाला, बहुत दूर चली गईं. उनके फैन्स उनके अचानक निधन की खबर को पहले सच मान ही नहीं पाए. उनकी खूबसूरती और जिंदादिली देखकर यकीन कर पाना आसान भी नहीं था. उनके पति पराग त्यागी भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए. इतना समय बीतने के बाद भी वो उस आखिरी लम्हे को नहीं भुला सके हैं जो उन्हें शेफाली जरीवाला के साथ बिताया. वो लम्हा जितना दर्द से भरपूर था उतना ही दुख भी देकर गया. पराग त्यागी का उस आखिरी पल की यादें साझा करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये हुआ था शेफाली जरीवाला का हाल

इंस्टाग्राम पर पराग त्यागी का ये वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो गम में डूबे नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में भरे हुए गले के साथ पराग त्यागी शेफाली जरीवाला की मौत से पहले के चंद लम्हों को याद कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि उन्होंने शेफाली जरीवाला को देखा तो उनकी पल्स चल रही थी. उन्होंने जल्दी जल्दी उन्हें सीपीआर दिया. तब उन्हें लगा कि शेफाली जरीवाला की सांसें लौट आई हैं. लेकिन फिर किसी ने कहा कि उनका कॉर्निया ऊपर चढ़ गया. जिसके बाद उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई. पराग त्यागी कहते हैं कि वो लम्हा आंखों से हटता ही नहीं है.

शेफाली की आखिरी निशानी

इसी पॉडकास्ट में बहुत निराशा से भरी आवाज में पराग त्यागी कहते हैं कि वो सारी कमाई सारी प्लानिंग धरी रह गई. टाइम का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए. पूरी जिंदगी काम करते करते बिता दी लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचा. पराग त्यागी ने कहा कि शेफाली जरीवाला हमेशा एक टीशर्ट और पजामे में कंफर्टेबल रहा करती थीं. ब्रांडेड कपड़े, ज्वैलरी और गॉगल्स का भी उन्हें बहुत शौक था. लेकिन कुछ भी साथ नहीं गया. अपने हाथ में पहने हुए एक बैंड की तरफ इशारा करते हुए पराग त्यागी ने कहा कि बस ये हाथ का पट्टा उनकी आखिरी निशानी के तौर पर पहन कर रखा है. आपको बता दें कि 27 जून 2025 को शेफाली जरीवाला की असामायिक मौत की खबर सामने आई थी.