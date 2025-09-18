पराग त्यागी लॉन्च करेंगे शेफाली जरीवाला के लिए पॉडकास्ट

शेफाली जरीवाला के अचानक निधन के बाद उनके पति और अभिनेता पराग त्यागी लगातार उनकी यादों को ताजा रखने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं अब एक नई घोषणा करते हुए पराग ने कहा कि वह शेफाली के नाम पर एक स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं. यह पॉडकास्ट न केवल उनकी प्रेम कहानी को उजागर करेगा, बल्कि उस दर्दनाक रात की सच्चाई भी सामने लाएगा, जब शेफाली इस दुनिया से विदा हो गईं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक इमोशनल वीडियो में पराग ने फैंस को इसकी तारीख बताई, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है.

वीडियो में पराग कहते हैं, "जैसा मैंने वादा किया था, आज मैं और परी (शेफाली का नाम) आपको बता रहे हैं कि हमारा चैनल कब लॉन्च हो रहा है. उस रात क्या हुआ. तो मैं आपको बता दूं कि शनिवार, 20 सितंबर को सुबह 11 बजे चैनल 'शेफाली पराग त्यागी, परी और सिम्बा के पापा' पर हम अपनी कहानी सुनाएंगे और पॉडकास्ट को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे."

पराग ने फैंस से अपील की कि वे इसे जरूर देखें, क्योंकि जो सवाल वे पराग से पूछ रहे थे, उनके जवाब इस पॉडकास्ट में ही मिलेंगे. वीडियो में पराग ने स्टूडियो का लाइव टूर भी कराया, जहां पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग का काम जोर-शोर से चल रहा था. कैमरा घुमाते हुए उन्होंने बताया, "हम अभी उसी स्टूडियो में हैं, जहां रिकॉर्डिंग हुई. दो एपिसोड पहले ही शूट हो चुकी हैं, लेकिन पोस्ट-प्रोडक्शन का काम बाकी है, जिसमें एडिटिंग और म्यूजिक ऐड करना शामिल है. सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यह शेफाली की विरासत है."

कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हमारे पॉडकास्ट की तारीख का ऐलान हो गया! लिंक बायो में है. कृपया सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें, जैसे हमेशा दिया है." शेफाली जरीवाला, जो 'कांटा लगा' वीडियो सॉन्ग और 'मुझसे शादी करोगी' में अभिनय कर घर-घर मशहूर हुईं थीं, उनकी मौत ने पूरे मनोरंजन जगत को स्तब्ध कर दिया था.