वो रात जब पराग त्यागी को महसूस हुई शेफाली जरीवाला की रूह, कपूर की खुशबू से भर गया पूरा कमरा

कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला को इस दुनिया से रुखसत हुए समय बीत चुका है. लेकिन उनके पति पराग त्यागी अब भी उनको नहीं भूल पा रहे हैं. पिछले दिनों शेफाली जरीवाला का टैटू बनवाने की वजह से वो सुर्खियों में थे. और, इस बार पराग त्यागी ने एक स्प्रिचुअल एक्सपीरियंस शेयर किया है. पराग त्यागी ने हाल ही में ऐसा अनुभव शेयर किया. जिसने फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया. अपनी पत्नी शेफाली जरीवाला के निधन के बाद पराग ने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया. जो सिर्फ दिल ही नहीं, आत्मा तक को छू जाए. उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी शेफाली की मौजूदगी का अहसास होता है. जैसे वो कहीं पास ही हों, बस दिखाई नहीं दे रहीं.

कपूर की खुशबू और रहस्यमयी एहसास

पराग त्यागी ने बताया कि शेफाली के जाने के करीब एक महीने बाद वो एक रात घर में अकेले बैठे थे. दीवार पर टंगी उनकी तस्वीरों को देखते हुए वह रो रहे थे और मन ही मन पूछ रहे थे, ‘आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? उसी वक्त कमरे में अचानक कपूर की खुशबू फैल गई. जबकि आसपास कहीं कपूर जलाया भी नहीं गया था. पराग बताते हैं कि तभी उन्हें लगा जैसे कोई शक्ति उनके सिर से पांव तक बह गई हो. पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, और उन्हें यकीन हो गया कि शेफाली उस पल वहीं थीं. बस किसी और रूप में. पराग के मुताबिक शेफाली को कपूर की महक बहुत पसंद थी. उन्होंने हर तरफ ढूंढा की खुशबू कहां से आ रही थी. लेकिन कपूर कहीं जल ही नहीं रह था.

यादों में जिंदा रिश्ता

पराग कहते हैं कि कई बार वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं, जो सुनकर उनके करीबी कहते हैं – ‘ये तो शेफाली के शब्द लगते हैं.' उन्हें महसूस होता है कि उनका रिश्ता अब भी वहीं है, बस ज़िंदगी ने उसे नया रूप दे दिया है. उन्होंने कहा कि ये अनुभव डराने वाला नहीं था, बल्कि बेहद सुकून देने वाला था. जैसे किसी ने प्यार से सिर पर हाथ रख दिया हो. शेफाली जरीवाला का निधन जून 2025 में हुआ था.