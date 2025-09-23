विज्ञापन

शेफाली जरीवाला की मौत को लेकर फैली अफवाहों पर तिलमिलाए पराग त्यागी, गुस्से में सुनाई खरी खोटी

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के अचानक निधन ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया. उनके जाने के बाद से न सिर्फ फैंस बल्कि पूरा एंटरटेनमेंट जगत गमगीन है. पति पराग त्यागी अपनी पत्नी की यादों में खोए हुए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
शेफाली जरीवाला की मौत को लेकर फैली अफवाहों पर तिलमिलाए पराग त्यागी, गुस्से में सुनाई खरी खोटी
पत्नी की मौत पर टूटा दिल,झूठी खबरों से गुस्साए पराग ने तोड़ी चुप्पी
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के अचानक निधन ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया. उनके जाने के बाद से न सिर्फ फैंस बल्कि पूरा एंटरटेनमेंट जगत गमगीन है. पति पराग त्यागी अपनी पत्नी की यादों में खोए हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. वो हर वो ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं जो शेफाली अधूरी छोड़ गई थीं. लेकिन इसी बीच, उनकी मौत को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की झूठी बातें फैलने लगीं. कभी कहा गया कि शेफाली एंटी-एजिंग दवाइयां ले रही थीं, तो कभी ये अफवाह उड़ाई गई कि उन्होंने मौत वाले दिन खाना तक नहीं खाया. इन सब खबरों ने पराग को अंदर तक झकझोर दिया है आखिरकार उन्होंने गुस्से में चुप्पी तोड़ दी.

ये भी पढ़ें: आदिपुरुष में मेघनाद की 10 तस्वीरें, ये एक्टर है फिटनेस फ्रीक, कभी मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में बनाई थी जगह

'एंटी-एजिंग मेडिसिन नहीं, हेल्थ ड्रिप थी'

पराग त्यागी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि लोग बिना सच्चाई जाने बातें फैला रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि शेफाली हर महीने सिर्फ IV ड्रिप लेती थीं, जिसमें मल्टीविटामिन, विटामिन C, कोलेजन और ग्लूटाथायोन शामिल थे. ये किसी तरह की एंटी-एजिंग दवा नहीं थी, बल्कि उनकी सेहत और स्किन को ठीक रखने का तरीका था, क्योंकि शेफाली अक्सर डेली सप्लीमेंट लेना भूल जाती थीं.

उपवास की खबरें पूरी तरह झूठी

पराग ने एक और अफवाह पर नाराजगी जताई. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शेफाली ने मौत वाले दिन उपवास रखा था और उन्होंने कुछ नहीं खाया. इस पर पराग ने कहा- 'ये भी पूरी तरह झूठ है. शेफाली ने पूजा करने के बाद खाना खाया था और बाद में भी डिनर किया था'. उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत खबरें सुनकर उनका दिल और ज्यादा टूट जाता है.

झूठी अफवाह मत फैलाइए

पराग त्यागी ने भावुक होते हुए लोगों से अपील की कि बिना सच्चाई जाने अफवाह फैलाना बंद करें. उन्होंने कहा- 'मेरे दुख को और गहरा मत कीजिए. ये झूठी बातें सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को और ज्यादा चोट पहुंचाती हैं'. उनका गुस्सा और दर्द साफ जाहिर करता है कि वो पत्नी की मौत पर फैलाई जा रही झूठी कहानियों से बेहद आहत हैं और चाहते हैं कि लोग फैक्ट्स वेरिफाई करके ही कोई बात आगे बढ़ाएं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shefali Jariwala, Parag Tyagi, Actress Shefali Jariwala, Shefali Jariwala Death, Shefali Jariwala Death Reason
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com