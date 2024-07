सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर दिया स्पष्टीकरण ? अब कपल के लिए कही ये बात

सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बाद से ही उनके भाई लव सिन्हा के पारिवारिक समारोहों में शामिल न होने की अफवाहों ने तूल पकड़ लिया है. मीडिया पर कई तरह की अफवाहों की बाजार गर्म हैं. वहीं लव अटकलों को खारिज कर चुके हैं. इन सबके बीच अब शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर से अपनी बेटी की शादी और जहीर इकबाल की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देना पड़ा रहा है. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ताजा सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ सोनाक्षी और जहीर की शादी के दौरान सिन्हा परिवार के भीतर एकता पर भी जोर दिया है.

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, 'सभी को उनके आशीर्वाद, प्यार और हार्दिक बधाई संदेशों के लिए धन्यवाद. एक दूसरे के लिए बने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के लिए अत्यंत हृदयस्पर्शी स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं मिलीं.' सोशल मीडिया पर शत्रुघ्न सिन्हा का पोस्ट वायरल हो रहा है. इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के लिए सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखा था. उन्होंने लिखा है, कृतज्ञता के भाव के साथ हम अपने विशेष दिन को हमारे साथ मनाने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि 'सदी की शादी (Wedding of The century)' प्रतीत होती है, जिसमें हमारी प्यारी बेटी सोनाक्षी सिन्हा के लिए जहीर इकबाल के साथ आपकी गर्मजोशी, प्यार, बधाई संदेश शामिल हैं. उनके जीवन की खूबसूरत यात्रा में नया अध्याय.

Thanking everyone for their blessings love & warm congratulatory messages. But most touched to have received extremely heartwarming affectionate wishes from most learned, intellectual par excellence the great #ArunShourie elder brother, statesman #YashwantSinha & of course the…