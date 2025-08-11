रीना रॉय के पति की तस्वीरें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी थे ये

ऐसा कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा से अपने कथित अफेयर के खत्म होने के बाद रीना रॉय की जिंदगी में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान की एंट्री हुई. मोहसिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी थे और रीना रॉय फिल्मी दुनिया में टॉप पर थीं लेकिन प्यार के आगे रीना ने करियर को तरजीह नहीं दी और मोहसिन से शादी के लिए सबकुछ छोड़ दिया.

रीना ने जब पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से अपनी शादी की अनाउंसमेंट की तो सभी हैरान रह गए. दूल्हा-दुल्हन दोनों ही अपने-अपने करियर के चरम पर थे जब उन्होंने शादी की. शादी के शुरुआती साल इस जोड़े के लिए अच्छे रहे. वे अक्सर लंदन जाते थे जहां मोहसिन की एक बड़ी हवेली थी. वे रीना की मां से मिलने मुंबई भी आते थे. इस जोड़े को एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा.

मोहसिन खान और रीना रॉय

बॉलीवुड के सुपरस्टार से शादी करने के बाद मोहसिन को फिल्मी दुनिया में भी एक प्लैटफॉर्म मिला. उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया. रीना ने शादी के बाद काम करना जारी रखा, लेकिन जन्नत की देखभाल के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया. सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक चीजें बिगड़ने लगीं. मोहसिन ब्रिटिश नागरिकता लेकर लंदन में बसना चाहते थे, लेकिन रीना को उस आलीशान लाइफस्टाइल में ढलने में मुश्किल हो रही थी. वह खुश नहीं थीं और तभी उन्होंने अपनी मां को फोन किया.

मोहसिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी थे.

रीना ने बताया, "एक बार मैंने लंदन से अपनी मां को फोन किया और उनसे पूछा, 'शादी का क्या मतलब है?' उन्होंने बस इतना कहा, 'निभा ले. शादी का मतलब निभाना होता है.' मैंने उनकी बात मान ली, वरना मुझे लगता है मैं बहुत पहले ही वापस आ जाती."

रीना और मोहसिन की शादी कराची में हुई थी.

उन्होंने इस दूरी को पाटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. 1990 के दशक की शुरुआत में, रीना और मोहसिन का तलाक हो गया. मोहसिन को जन्नत की कस्टडी मिली और वह उसे अपने साथ कराची ले गए. रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कड़ा संघर्ष किया. मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद ही जन्नत की जिम्मेदारी छोड़ी. बेटी आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ रहने आ गई. रीना ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख लिया.

मोहसिन और रीना का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला.