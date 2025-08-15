विज्ञापन

शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ की 10 तस्वीरें, 8वीं देख कहेंगे- सोनाक्षी सिन्हा ओरिजनल

सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा की 10 खूबसूरत तस्वीरें देख आप जरुर कहेंगे कि ये तो सोनाक्षी सिन्हा ओरिजनल हैं.

Read Time: 3 mins
Share
शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ की 10 तस्वीरें, 8वीं देख कहेंगे- सोनाक्षी सिन्हा ओरिजनल
शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के 'शॉटगन' के नाम से मशहूर, शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में काम किया और कई एक्ट्रेसेस के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस दिखाया. लेकिन बात उनकी रियल लाइफ प्रेम कहानी की करें तो वह किसी फिल्मी कहानी से कम नही है. बेहद कम लोग जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमा चुकी हैं. उन्हें पहले कोमल के नाम से जाना जाता था. इतना ही नहीं वह एक्ट्रेसेस के साथ साथ 1968 में मिस यंग इंडिया भी रह चुकी हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनाक्षी सिन्हा को उनकी खूबसूरत मां से विरासत में मिली है. वहीं उनकी खूबसूरत तस्वीरें आपको यह कहने पर मजबूर कर देंगे कि सोनाक्षी हूबहू उनकी तरह दिखती हैं.

एक साथ फिल्मों में काम कर चुके पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई, जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

Shatrughan sinha

बात 1970 के दशक की है. जब शत्रुघ्न पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में पढ़ाई के लिए जा रहे थे.

Latest and Breaking News on NDTV

उस समय दोनों काफी इमोशनल थे क्योंकि शत्रुघ्न पहली बार घर से दूर जा रहे थे, और पूनम अपनी मां के डांटने की वजह से रो रही थीं. इसके चलते दोनों की पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई.

Latest and Breaking News on NDTV

शत्रुघ्न ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पूनम को रोते देखकर एक मैग्जीन पर लिखा, "इतनी सुंदर लड़की को रोना शोभा नहीं देता." कह दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

यह मैसेज कपल की दोस्ती का पहला कदम बना. हालांकि, पूनम का परिवार शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ था.

Latest and Breaking News on NDTV

इतना ही नहीं पूनम की मां ने शत्रुघ्न को "कालिया" कहकर उनके सांवले रंग की वजह से रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया था.

Latest and Breaking News on NDTV

उनकी मां का कहना था कि पूनम, जो दूध सी गोरी थीं, और शत्रुघ्न की जोड़ी मेल नहीं खाती.

Latest and Breaking News on NDTV

कई साल कोशिश करने के बाद, शत्रुघ्न के भाई राम सिन्हा, जो अमेरिका में साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूनम के परिवार को मना लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

आखिरकार, 9 जुलाई 1980 को शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा शादी के बंधन में बंधे.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि एक पंडित की भविष्यवाणी के अनुसार, पूनम को शादी के शुरुआती 7.5 साल मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

Latest and Breaking News on NDTV

इसमें शत्रुघ्न सिन्हा के एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ कथित अफेयर की अफवाहें भी थीं. हालांकि आज 45 साल बाद भी उनकी जोड़ी उतनी ही मजबूत है और कपल के तीन बच्चे लव, कुश, और सोनाक्षी सिन्हा हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
"Shatrughan Sinha, Shatrughan Sinha Wife Pics, Shatrughan Sinha Wife Photos, Poonam Sinha, Poonam Sinha Young
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com