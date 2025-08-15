शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ की 10 तस्वीरें, 8वीं देख कहेंगे- सोनाक्षी सिन्हा ओरिजनल

बॉलीवुड के 'शॉटगन' के नाम से मशहूर, शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में काम किया और कई एक्ट्रेसेस के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस दिखाया. लेकिन बात उनकी रियल लाइफ प्रेम कहानी की करें तो वह किसी फिल्मी कहानी से कम नही है. बेहद कम लोग जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमा चुकी हैं. उन्हें पहले कोमल के नाम से जाना जाता था. इतना ही नहीं वह एक्ट्रेसेस के साथ साथ 1968 में मिस यंग इंडिया भी रह चुकी हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनाक्षी सिन्हा को उनकी खूबसूरत मां से विरासत में मिली है. वहीं उनकी खूबसूरत तस्वीरें आपको यह कहने पर मजबूर कर देंगे कि सोनाक्षी हूबहू उनकी तरह दिखती हैं.

एक साथ फिल्मों में काम कर चुके पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई, जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई.

बात 1970 के दशक की है. जब शत्रुघ्न पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में पढ़ाई के लिए जा रहे थे.

उस समय दोनों काफी इमोशनल थे क्योंकि शत्रुघ्न पहली बार घर से दूर जा रहे थे, और पूनम अपनी मां के डांटने की वजह से रो रही थीं. इसके चलते दोनों की पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई.

शत्रुघ्न ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पूनम को रोते देखकर एक मैग्जीन पर लिखा, "इतनी सुंदर लड़की को रोना शोभा नहीं देता." कह दिया.

यह मैसेज कपल की दोस्ती का पहला कदम बना. हालांकि, पूनम का परिवार शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ था.

इतना ही नहीं पूनम की मां ने शत्रुघ्न को "कालिया" कहकर उनके सांवले रंग की वजह से रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया था.

उनकी मां का कहना था कि पूनम, जो दूध सी गोरी थीं, और शत्रुघ्न की जोड़ी मेल नहीं खाती.

कई साल कोशिश करने के बाद, शत्रुघ्न के भाई राम सिन्हा, जो अमेरिका में साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूनम के परिवार को मना लिया.

आखिरकार, 9 जुलाई 1980 को शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा शादी के बंधन में बंधे.

हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि एक पंडित की भविष्यवाणी के अनुसार, पूनम को शादी के शुरुआती 7.5 साल मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

इसमें शत्रुघ्न सिन्हा के एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ कथित अफेयर की अफवाहें भी थीं. हालांकि आज 45 साल बाद भी उनकी जोड़ी उतनी ही मजबूत है और कपल के तीन बच्चे लव, कुश, और सोनाक्षी सिन्हा हैं.