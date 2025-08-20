200 करोड़ बजट, 6 भाषाओं में होगी रिलीज, 1 हीरो के साथ नजर आएंगी 5 हीरोइनें, पता है फिल्म का नाम

200 करोड़ का बजट है. 6 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होगी. इस फिल्म में एक हीरो है और उसके साथ 5 हीरोइनें नजर आएंगी. क्या इस फिल्म का नाम आप जानते हैं? अगर नहीं तो लीजिए हम आपको बताते हैं. ये फिल्म केजीएफ एक्टर यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' है. यश की 'टॉक्सिक' में पांचवीं हीरोइन कौन होगी, इस सस्पेंस से परदा अब हट चुका है. खबर पक्की है कि एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत शुरू से ही फिल्म का हिस्सा थीं, बस मेकर्स ने जानबूझकर उनकी एंट्री को गुपचुप रखा था. सूत्रों की मानें तो रुक्मिणी ने पहले ही मुंबई शेड्यूल में यश के साथ कई सीन शूट कर लिए हैं और अब उनके हिस्से की बस कुछ दिन की शूटिंग बाकी है.

केजीएफ एक्टर यश की 'टॉक्सिक' से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फिल्म की कहानी हमेशा से दमदार फीमेल किरदारों पर टिकी हुई है और रुक्मिणी वसंत का रोल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है. वो कहानी में जबरदस्त असर लेकर आती हैं. टीम चाहती थी कि ये सरप्राइज आखिर तक बना रहे, इसलिए उनका नाम अभी तक छुपाया गया था.' रुक्मिणी वसंत की उम्र 28 साल है.

अब रुक्मिणी भी जुड़ गईं हैं टॉक्सिक की शानदार हीरोइनों की लाइन-अप में, जिसमें पहले से ही कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी स्टार्स शामिल हैं. हर कोई फिल्म के नैरेटिव को और गहराई देने वाला है. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही ये फिल्म फिलहाल मुंबई में शूट हो रही है और इसकr वर्ल्डवाइड रिलीज़ डेट फिक्स है, 19 मार्च 2026. साथ ही ये एक माइलस्टोन भी है क्योंकि टॉक्सिक पहली बड़ी फिल्म है जो एक साथ कन्नड़ और इंग्लिश में शूट हो रही है और फिर हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब होकर रिलीज होगी.

कन्नड़ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली रुक्मिणी वसंत पहले ही सप्ता सागरदाचे एलो से तारीफें बटोर चुकी हैं. उनके पास आगे भी मधरासी, कंतारा चैप्टर 1 और एनटीआर की फिल्म जैसे बड़े प्रोजेक्ट हैं. टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फ़ॉर ग्रोन-अप्स का प्रोडक्शन वेंकट के. नारायण (केवीएन प्रोडक्शंस) और यश (मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स) मिलकर कर रहे हैं.