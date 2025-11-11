धर्मेंद्र के मौत की झूठी खबर पर आगबबूला हुए शत्रुघ्न सिन्हा, बोले- मरे उनके दुश्मन...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया. जैसे ही ये खबर सामने आई, उनके फैंस और बॉलीवुड सितारों में चिंता की लहर दौड़ गई. सोमवार की रात सलमान खान, शाहरुख खान, और गोविंदा जैसे बड़े सितारे उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे. इसी बीच सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें तेजी से वायरल हो गईं. कई बड़े पोर्टल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना कन्फर्मेशन के ऐसी फेक रिपोर्ट्स चला दीं, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

इन अफवाहों पर सबसे पहले धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने नाराजगी जताई. ईशा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि, "पापा बिल्कुल ठीक हैं, उनकी हालत स्थिर है. झूठी खबरें फैलाना बंद करें". उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स को जिम्मेदारी से खबरें शेयर करने की सलाह दी. अब धर्मेंद्र के पुराने दोस्त और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में बताया कि, "सुबह उठते ही मैंने कई जगह धर्मेंद्र के निधन की खबर पढ़ी. जब बड़े-बड़े मीडिया पोर्टल्स ने ये लिखा, तो कुछ पल के लिए मैं भी डर गया था. लेकिन बाद में पता चला कि धरम जी बिल्कुल ठीक हैं. मरे तो उनके दुश्मन".

शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि धर्मेंद्र की कोई ऑफिशियल पीआर टीम नहीं है, इसलिए बिना परिवार या करीबी से बात किए ऐसी फेक खबरें फैलाना गलत है. उन्होंने कहा कि, "जब परिवार ने कुछ नहीं कहा, तो दूसरों को ऐसी अफवाह फैलाने का हक नहीं. धरम जी देश के प्यारे एक्टर हैं, और उनकी सलामती की हम सब दुआ करते हैं". उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र की जिंदगी एक मिसाल है. उन्होंने न सिर्फ खुद शानदार काम किया, बल्कि उनका परिवार भी इंडस्ट्री में नाम रोशन कर रहा है. बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ अब उनके पोते भी एक्टिंग में कदम रख रहे हैं. ये गर्व की बात है.

फिलहाल अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है. फैंस और सेलेब्स सभी उनकी जल्दी रिकवरी की दुआ कर रहे हैं.