शालिनी पासी की खूबसूरती का ये है राज, रोज खाती हैं बकरी की दही, 49 की उम्र में भी दिखती है बेहद यंग

शालिनी पासी की खूबसूरती का ये है राज
नई दिल्ली:

टीवी स्टार और सोशल मीडिया सेंसेशन शालिनी पासी को हम नेटफ्लिक्स शो फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स से जानते हैं. 49 साल की पासी खूबसूरती में आज भी किसी से कम नहीं हैं. हर कोई सुंदर के साथ-साथ सॉफ्ट त्वचा चाहता है.  ऐसे में पासी भी अपने चेहरे ही नहीं बल्कि शरीर की अंदरूनी सुंदरता का भी पूरा ख्याल रखती हैं. वह डाइट के अनुसार ही अपने दिन की शुरुआत करती हैं. उनकी डाइट में सॉलिड फूड कम और कई तरह के जूस ज्यादा शामिल है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है 49 की उम्र में शालिनी पासी की खूबसूरती का राज?


घी खाने से करती हैं शुरुआत

शालिनी ने बताया कि वह अपने दिन की शुरुआत घी खाने से करती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं घी का एक शॉट पीती हूं, फिर बादाम और अखरोट खाती हूं, इसके बाद चुकंदर का जूस में आंवला और अदरक मिलाकर पीती हूं, मैं अजवाइन, रेड जूस और अंकुरित अनाज का जूस भी पीती हूं'. दो कटोरी अंकुरित चना चबाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए पासी चने का जूस बनाकर पीती हैं.

वर्कआउट का समय

पासी शिमला मिर्च का जूस भी पीती हैं, जो अलग-अलग तरह की शिमला मिर्च से बनाया जाता है. एवोकाडो भी उनकी डाइट का एक हिस्सा है.  दिन के आखिर में, पासी रागी या ज्वार का चीला खाती हैं. हर दिन शाम 4 से 6 बजे तक वह वर्कआउट करती हैं. इसमें एक घंटे डांस, उसके बाद एक घंटे पिलेट्स और वेट ट्रेनिंग शामिल है. वह वर्कआउट करने से पहले फ्रेश फ्रूट खाती हैं.

इवनिंग डाइट

वहीं, इवनिंग में पासी वेजिटेबल सूप पीती हैं. पासी ने बताया, मैं सब्जियों को सूप के रूप में लेती हू्, इसमें पालक और ब्रोकली का सूप, टमाटर और शिमला मिर्च का सूप, और भिंडी, कमल ककड़ी, मटर और लीक जैसी सब्जियों से बने सूप शामिल हैं.

वहीं, जिस दिन पासी पूजा नहीं करती या मंदिर नहीं जाती, उस दिन वह प्रोटीन के लिए अंडा, मछली या चिकन खाती हैं.  बकरी की दही (हां, यह सुनने में बहुत अजीब है) यह पासी की डाइट में शामिल है. वह इसे रोजाना खाती हैं.  इससे उनकी हड्डी और दांत मजबूत रहते हैं.

पासी के लिए शराब पीना बिल्कुल मना है.  वह कहती हैं, 'मैं शराब नहीं पीती, लेकिन अगर मैं किसी पार्टी में जाती हूं, तो बार-बार ड्रिंक्स ऑफर होने से बचने के लिए मैं एक गिलास शैंपेन अपने पास रख लेती हूं'. 

 

 

