ऐश्वर्या- अभिषेक के बाद अब शिल्पा शेट्टी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, पर्सनैलिटी प्रोटेक्शन राइट्स के लिए दी अर्जी

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने पर्सनैलिटी प्रोटेक्शन राइट्स के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. एक्ट्रेस ने इस बाबत केस दर्ज कराया है, जिसमें कई वेबसाइट्स के नाम शामिल हैं. एक्ट्रेस का आरोप है कि इन वेबसाइट्स ने एक्ट्रेस की तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है.

शिल्पा शेट्टी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने पर्सनैलिटी प्रोटेक्शन राइट्स के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. एक्ट्रेस ने इस बाबत केस दर्ज कराया है, जिसमें कई वेबसाइट्स के नाम शामिल हैं. एक्ट्रेस का आरोप है कि इन वेबसाइट्स ने एक्ट्रेस की तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और अभी भी कर रहे हैं. इसमें कई ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक्ट्रेस की बिना अनुमति के उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स के लिए किया है. शिकायत में एक्ट्रेस ने कहा है उनकी कई तस्वीरों को मार्फ्ड कर इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं, इस केस में 27 आरोपी सामने आ रहे हैं.


शिल्पा शेट्टी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस केस में जो 27 आरोपी सामने आए हैं, उन्हें जॉन डो के तहत जोड़ा गया है, जिनकी बहुत ज्यादा संख्या बताई जा रही है. इस मामले में शिल्पा की वकील सना रईस ने बताया है, 'शिल्पा ने अपनी मेहनत और लगन से जो पहचान बनाई है, उसका कोई भी बिना परमिशन के इस्तेमाल कैसे कर सकता है?, उनकी पहचान का इस तरह से इस्तेमाल करने का मतलब है कि उनकी सालों की मेहनत और सम्मान को ठेस पहुंचाना है, कोई भी व्यक्ति और कंपनी एक्ट्रेस की इजाजत के बिना उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस बाबत हमने कोर्ट में अर्जी दी है, ताकि इसको रोका जा सके और ऐसा करने वालो को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके'.


60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

बता दें, इन दिनों शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के केस के चलते चर्चा में हैं. इस मामले में भी एक्ट्रेस बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं और साथ ही पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की मांग की है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिल्पा और राज ने उसकी राशि का इस्तेमाल कंपनी के बजाय खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए किया है. कोर्ट के आदेशानुसार शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा देश से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गये हैं.


 

