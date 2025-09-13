विज्ञापन

शाहिद कपूर की उस एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटो जो अब बन चुकी है 2 बच्चों की मां, पर्दे पर दोबारा नहीं दिखे साथ

शाहिद कपूर आज मीरा कपूर के साथ शादीशुदा है. वहीं बात करें शाहिद की इन एक्स गर्लफ्रेंड का तो ये भी इंडस्ट्री की टॉप स्टार हैं अपनी शादी में बेहद खुश हैं.

शाहिद कपूर के साथ काफी पसंद की जाती थी करीना कपूर की जोड़ी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ देती हैं. शाहिद कपूर और करीना कपूर की लव स्टोरी भी ऐसी ही थी, जिसने 2000 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरीं. इन दोनों की मुलाकात 2004 में फिल्म ‘फिदा' के सेट पर हुई थी. स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता और जल्द ही यह रील लाइफ रोमांस रियल लाइफ में बदल गया. दोनों ने खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार किया जो उस समय बॉलीवुड में कम ही देखा जाता था.

शाहिद और करीना ने ‘36 चाइना टाउन', ‘चुप चुप के', और ‘जब वी मेट' जैसी फिल्मों में साथ काम किया. खासकर ‘जब वी मेट' (2007) में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया. लेकिन इस फिल्म की रिलीज से पहले ही उनके रिश्ते में दरार आ चुकी थी. कहा जाता है कि सैफ अली खान के साथ करीना की बढ़ती नजदीकियां और शाहिद के करियर में उतार-चढ़ाव ने उनके रिश्ते को प्रभावित किया. 2007 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया.

ब्रेकअप के बाद दोनों ने अच्छे प्रोफेश्नल्स होने का फर्ज निभाया और  ‘जब वी मेट' के प्रमोशन में हिस्सा लिया. करीना ने बाद में सैफ अली खान से शादी कर ली, जबकि शाहिद ने 2015 में मीरा राजपूत के साथ सात फेरे लिए. दोनों आज अपनी-अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी आज भी फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है. इस रिश्ते ने सिखाया कि प्यार और ब्रेकअप जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन सम्मान और समझदारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है.

