दिल्ली में अभी नहीं होगी शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना की कॉकटेल 2 की शूटिंग, प्रदूषण और ब्लास्ट बना वजह

शाहिद कपूर, कृति सनोन और रश्मिका मंदाना अपनी आगामी फिल्म कॉकटेल 2 की शूटिंग दिल्ली में शुरू करने वाले थे. हालांकि, हाल ही में हुए घातक विस्फोट के बाद शहर में गंभीर वायु प्रदूषण और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण टीम ने इसे स्थगित कर दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, टीम को 12 नवंबर को दिल्ली शेड्यूल शुरू करना था और सात दिनों तक शूटिंग करनी थी. हालांकि, अब ताज़ा घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है.एक सूत्र के हवाले से, पोर्टल ने बताया, "वायु प्रदूषण संकट एक कारण है. दिल्ली विस्फोट के बाद बढ़े तनाव ने भी इस फैसले को प्रभावित किया है. टीम ने पुरानी दिल्ली इलाके में एक शेड्यूल की योजना बनाई थी.

दिल्ली शेड्यूल रद्द नहीं किया गया है, बस आगे बढ़ा दिया गया है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो निर्माता अब दिसंबर में शूटिंग करने की योजना बना रहे हैं. टीम ने विश्वविद्यालय क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली और मध्य दिल्ली सहित दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शूटिंग की योजना बनाई थी. सूत्र ने आगे कहा, "नई तारीखों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. निर्माता अंतिम रूप देने से पहले महीने के अंत में स्थिति का जायजा लेंगे." सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफ़िक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. आमतौर पर ट्रैफ़िक और पर्यटकों से गुलज़ार रहने वाला यह इलाका अब क्षतिग्रस्त धातु और बिखरी शांति के घेरे में बदल गया है.

यह फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है, जिसका निर्देशन भी होमी अदजानिया ने किया था, जिसमें दोस्ती, प्यार और दिल टूटने की कहानी थी. मूल फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने तीन अलग-अलग किरदार निभाए हैं. जिनकी दोस्ती की परीक्षा तब होती है जब प्यार उनकी ज़िंदगी को जटिल बना देता है.

