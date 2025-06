अहमदाबाद विमान हादसे पर शाहरुख खान का ट्वीट, बोले- दिल टूट गया है

गुरुवार को अहमदाबाद से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस भयावह हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. हादसे के समय विमान में 240 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय यात्री और क्रू सदस्य शामिल थे. विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से शहर के पास स्थित एक हॉस्टल भी चपेट में आ गया, जिससे जमीनी स्तर पर भी कई लोगों की जानें गईं. इस त्रासदी पर देश भर से संवेदनाएं आने लगीं. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक भावुक संदेश साझा किया.

शाहरुख खान ने ट्वीट में लिखा, "अहमदाबाद में हुई दुर्घटना की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हूं...पीड़ितों, उनके परिवारों और सभी प्रभावितों के लिए मेरी प्रार्थनाएं". उनकी इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर गहरी संवेदना जगाई और हजारों लोगों ने उनकी बातों से सहमति जताई. शाहरुख खान के अलावा, अक्षय कुमार, सनी देओल, दिशा पाटनी, टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, सोनू सूद जैसे सितारे इस घटना पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं.

Absolutely heartbroken with the news about the crash in Ahmedabad… my prayers for the victims, their families and all affected.