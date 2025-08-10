विज्ञापन

शाहरुख खान से 4 साल छोटी एक्ट्रेस बनीं थी फिल्म में उनकी मां, जिन्हें टच करने की किंग खान ने ली थी इजाजत

शीबा चड्ढा ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान के साथ उनका खास रिश्ता है. वह दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से शाहरुख खान की जूनियर हैं और दो बार पर्दे पर उनकी मां का किरदार निभा चुकी हैं.

Read Time: 3 mins
Share
शाहरुख खान से 4 साल छोटी एक्ट्रेस बनीं थी फिल्म में उनकी मां, जिन्हें टच करने की किंग खान ने ली थी इजाजत
शाहरुख खान से 4 साल छोटी एक्ट्रेस बनीं थी फिल्म में उनकी मां
नई दिल्ली:

शीबा चड्ढा ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान के साथ उनका खास रिश्ता है. वह दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से शाहरुख खान की जूनियर हैं और दो बार पर्दे पर उनकी मां का किरदार निभा चुकी हैं. सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक बातचीत में 52 वर्षीय एक्ट्रेस ने सुपरस्टार के साथ काम करने के अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात की. इसमें 'दिल से', 'रईस' और 'ज़ीरो' के सेट पर बिताए दिल को छू लेने वाले पल शामिल हैं. उन्होंने याद किया कि 'ज़ीरो' और 'रईस' दोनों में उन्होंने शाहरुख की मां का किरदार निभाया था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह शाहरुख को उनके कॉलेज के रिश्ते की याद नहीं दिलातीं. रईस की शूटिंग के दौरान, वह शाहरुख के साथ एक भी सीन में नहीं थीं. फिर भी शाहरुख ने एक इंटरव्यू में उनका ज़िक्र किया और दर्शकों से उनकी परफॉर्मेंस देखने को कहा.

उसी इंटरव्यू में शीबा ने याद किया कि कैसे 'जवान' एक्टर का व्यवहार सेट पर सबसे अलग था. ज़ीरो के एक सीन में जहां शाहरुख़ की पिटाई हो रही थी और शाहरुख़ को उन्हें बचाने के लिए बीच में आना पड़ा. शाहरुख़ ने पहले ही उनसे विनम्रता से पूछ लिया था कि क्या शॉट के लिए शारीरिक संपर्क बनाना ठीक रहेगा. शाहरुख़ के साथ उनका जुड़ाव असल में सालों पहले दिल से की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था. हालांकि उनका  भूमिका छोटी थी, लेकिन यह अनुभव ख़ास रहा क्योंकि उन्हें डलहौज़ी में शूटिंग करने और शाहरुख़ को एक्शन करते देखने का मौका मिला.जब मनीषा कोइराला किसी काम से अनुपस्थित थीं, निर्देशक मणिरत्नम ने शीबा को व्यक्तिगत रूप से एक महत्वपूर्ण सीन के लिए मनीषा की पोशाक पहनने और उनके बॉडी डबल के रूप में काम करने को कहा. 

शीबा चड्ढा के बारे में
शीबा चड्ढा दिल्ली में पली-बढ़ीं, जहां थिएटर जल्द ही उनका जुनून बन गया. उन्होंने वर्कशॉप में भाग लेना शुरू किया और अंततः हंस राज कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया. जहां फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप उनके सहपाठी थे. पिछले कुछ वर्षों में वह बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद चरित्र अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं, जिन्होंने 'हम दिल दे चुके सनम', 'परज़ानिया', 'दिल्ली 6', 'लक बाय चांस' और 'तलाश' जैसी यादगार भूमिकाओं में काम किया है. वह टीवी पर 'कस्तूरी', 'ना आना इस देस लाडो' और 'हिटलर दीदी' जैसे शोज़ में काम किया है. 'सी फॉर क्लाउन', 'द ब्लू मग' और 'हेडा गैबलर' जैसी प्रस्तुतियों में भी अपनी चमक बिखेरी है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan Junior Sheeba Chaddha, Shah Rukh Khan Sheeba Chaddha, Sheeba Chaddha, Sheeba Chaddha With Ndtv, Sheeba Chaddha Latest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com