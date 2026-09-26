शाहरुख से लेकर अल्लू अर्जुन तक, 13 साल के करियर में 5 ब्लॉकबस्टर देने वाला डायरेक्टर, रच दिया इतिहास

तेरह साल पहले एटली ने 'राजा रानी' के साथ भारतीय सिनेमा में बतौर निर्देशक कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने अब तक पांच फिल्मों का निर्देशन किया है और उनकी हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता हासिल की है. उनकी पहली फिल्म राजा रानी, आर्या, नयनतारा, जय और नाजरिया नाजिम जैसे कलाकारों से सजी एक रोमांटिक ड्रामा थी. इस फिल्म ने साबित किया कि बड़े पैमाने के एक्शन स्पेक्टेकल के बिना भी एटली दर्शकों के साथ मजबूत कनेक्शन बना सकते हैं. ‘राजा रानी' ने दुनियाभर में लगभग 52 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और इस युवा फिल्ममेकर को एक मजबूत शुरुआत दी. यहीं से उनके ऐसे सिनेमा की नींव पड़ी, जिसमें इमोशन और एंटरटेनमेंट का खास मेल देखने को मिलता है.



इसके बाद एटली ने थलपति विजय के साथ अपने करियर के सबसे सफल दौर में कदम रखा और लगातार तीन व्यावसायिक सफल फिल्में दीं. साल 2016 में आई 'थेरी' विजय के साथ उनकी पहली फिल्म थी और इसने दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. इस फिल्म के साथ एटली की बढ़ती बॉक्स ऑफिस पकड़ और मजबूत हुई. इसके बाद 2017 में आई 'मर्सल', जिसने एटली के सिनेमा का पैमाना और बड़ा कर दिया. विजय को तीन अलग-अलग भूमिकाओं में पेश करने वाली इस फिल्म में एक्शन, इमोशन और सोशल मैसेजिंग का मेल देखने को मिला. फिल्म ने दुनियाभर में 240 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया.



2019 में रिलीज हुई 'बिगिल' के साथ एटली ने स्पोर्ट्स सिनेमा का रुख किया. महिला फुटबॉल को परिवार, भावनाओं और मास एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ते हुए फिल्म ने दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई और दुनियाभर में करीब 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 'थेरी', 'मर्सल' और 'बिगिल' ने न सिर्फ एटली के कमर्शियल ट्रैक रिकॉर्ड को मजबूत किया, बल्कि विजय और एटली की जोड़ी को तमिल सिनेमा की सफल अभिनेता-निर्देशक जोड़ियों में भी स्थापित किया.

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फिर आया 'जवान' का दौर

शाहरुख खान के साथ एटली ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और अपने स्थापित मास सिनेमा के फॉर्मूले को पैन-इंडिया दर्शकों तक पहुंचाया. 'जवान' में एक्शन, इमोशन, परिवार, सामाजिक मुद्दों और बड़े पर्दे पर दर्शकों को रोमांचित करने वाले पलों का शानदार मेल देखने को मिला. फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई. 'जवान' उस समय शाहरुख खान की दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और इसने 'पठान' के 1,050.30 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'जवान' ने दुनियाभर में 1,148.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिसमें भारत से 761.98 करोड़ रुपये और विदेशों से 386.34 करोड़ रुपये शामिल थे. यह एटली की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है.



एटली के 13 साल के सफर को खास बनाता है उनकी फिल्मों का लगातार बढ़ता पैमाना. 'राजा रानी' के करीब 52 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन से शुरू हुआ सफर 'थेरी' के 150 करोड़ रुपये से ज्यादा, 'मर्सल' के 240 करोड़ रुपये से ज्यादा और 'बिगिल' के करीब 300 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और फिर 'जवान' के साथ 1,148.32 करोड़ रुपये के आंकड़े तक जा पहुंचा.



इन फिल्मों के पैमाने भले ही लगातार बड़े होते गए हों, लेकिन एटली के सिनेमा में कुछ चीजें लगातार बनी रहीं—इमोशन, परिवार, एक्शन, संगीत, दमदार हीरो और बड़े पर्दे पर दर्शकों को रोमांचित करने वाले पल. अब अल्लू अर्जुन स्टारर 'राका' के साथ एटली अपने निर्देशन सफर के अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं. एक और सुपरस्टार और उससे भी बड़े सिनेमाई कैनवास के साथ उनकी यह फिल्म 13 साल से जारी उस यात्रा को आगे बढ़ाती है, जिसमें हर नई फिल्म ने उनके दर्शकों, पहुंच और बॉक्स ऑफिस के पैमाने को एक नया विस्तार दिया है.