पंचायत, फैमिली मैन और पाताल लोक तीन पर भारी पड़ा शाहरुख खान का बेटा, बना नंबर-1

आर्यन खान इस समय पूरी तरह छाए हुए हैं. उनकी पहली डायरेक्शन में बनी सीरीज द बैंड्*स ऑफ बॉलीवुड, जो 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, ने कमाल कर दिया है. इस शो ने 2025 की सबसे पॉपुलर भारतीय वेब सीरीज की IMDb सालाना रैंकिंग में नंबर-1 जगह हासिल कर ली है. इसके साथ ही आर्यन खान ने अपनी कामयाबी की लिस्ट में एक और बड़ा माइलस्टोन जोड़ लिया है.
आर्यन ने कहा, “द बैंड्*स ऑफ बॉलीवुड को IMDb पर सबसे पॉपुलर वेब सीरीज बनते देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चाहते थे, लोगों को हैरान और बातचीत का हिस्सा बन जाना. हम ऐसा कुछ बनाना चाहते थे जो आज के समय में एक पूरे जॉनर को परिभाषित करे. एक पॉप-कल्चर की बड़ी पहचान बने. मैंने इस शो को इस इंडस्ट्री की दीवानगी, जादू, शरारत और बड़ी चाहत का जश्न मनाने के लिए बनाया था. बिना किसी मिठास, बिना किसी ढोंग बल्कि हमने कहानी उसी तरह बताई, जैसी उसे बताने की जरूरत थी और दुनिया भर के दर्शकों ने इसे बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया. मीम्स, फैन एडिट्स, बहसें, दीवानापन यही वो पल होता है जब कोई शो सिर्फ वीकेंड पर देखने वाली चीज नहीं रहता, बल्कि संस्कृति का हिस्सा बन जाता है. मैं हर उस इंसान का शुक्रगुजार हूं जिसने प्ले दबाया, कहानी के साथ बना रहा और इसे इतना बड़ा बना दिया. दर्शकों को जो खुशी इस शो से मिली, वही वजह है कि मैं ये सब करता हूं. दिल से निकली कहानियां लाने के लिए और ये तो बस शुरुआत है.”
द बैंड्*स ऑफ बॉलीवुड साल 2025 की सबसे पसंद की जाने वाली ओटीटी सीरीज में से एक बन गई, क्योंकि इसकी कहानी बांध लेने वाली है. इसने दर्शकों को वह हंगामा, वो ड्रामा दिखाया जो बॉलीवुड की चमकदार दुनिया के पीछे चलता है. शो ने लोगों का दिल तुरंत जीत लिया, दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मचा दी.
द बैंड्*स ऑफ बॉलीवुड में आसमान सिंह (लक्ष्य द्वारा निभाया गया किरदार) की कहानी देखने मिलती है – एक ऐसा लड़का जो बाहर से आया है और बॉलीवुड की चमक-दमक, स्टारडम की दौड़ और पावर वाली दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है. शो में तेज कटाक्ष के साथ रोमांच भरा ड्रामा है, जो फिल्म इंडस्ट्री की उन सच्चाइयों को भी सामने लाता है जिन्हें लोग कम जानते हैं. इसमें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर और कई बड़े सितारों की सरप्राइज एंट्री भी देखने को मिलती है, जो इस सीरीज में स्टार पावर और भी बढ़ा देती है.
द बैंड्*स ऑफ बॉलीवुड को आर्यन खान ने लिखा और निर्देशित किया है, और इसे गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, सहर बंबा, गौतमी कपूर, रजत बेदी और कई शानदार कलाकार नजर आते हैं. लंबे समय से इंतजार की जा रही यह सीरीज 18 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
यहां देखें IMDB की लिस्ट:
The Ba***ds of Bollywood
Black Warrant
Paatal Lok Season 2
Panchayat Season 4
Mandala Murders
Khauf
Special Ops Season 2
Khakee: The Bengal Chapter
The Family Man Season 3
Criminal Justice: A Family Matter
