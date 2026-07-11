दिल्ली के जिस घर में शादी के बाद गौरी- शाहरुख रहे साथ, किंग खान ने करोड़ों में खरीद ली पूरी बिल्डिंग

शाहरुख खान ने दुनिया भर में कई प्रॉपर्टीज में निवेश किया है, लेकिन दिल्ली के पॉश इलाके पंचशील पार्क में एक्टर की हालिया प्रॉपर्टी खरीद एक बहुत ही निजी फैसला लगता है. शाहरुख ने हाल ही में साउथ दिल्ली के पॉश पंचशील पार्क इलाके में एक रिहायशी प्रॉपर्टी की दूसरी और तीसरी मंजिल खरीदी है. मनीकंट्रोल के अनुसार, शाहरुख ने ये दो मंजिलें लगभग 37 करोड़ में खरीदीं. एक्टर के पास पहले से ही इस बिल्डिंग का बेसमेंट और पहली मंजिल है और बाकी दो मंजिलें खरीदने के बाद वह पूरी प्रॉपर्टी के अकेले मालिक बन गए हैं.

शाहरुख और गौरी खान के लिए बहुत खास

यह बिल्डिंग शाहरुख और गौरी खान के लिए बहुत खास है, क्योंकि मुंबई जाने से पहले इस कपल ने 1991 में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी यहीं शुरू की थी. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि शाहरुख और गौरी दोनों का जन्म और पालन-पोषण दिल्ली में हुआ था और बाद में एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए वे मुंबई चले गए और आखिरकार मुंबई को ही अपना स्थायी घर बना लिया.

यह भी पढ़ें- 'उन राक्षसों को मौत मिले', श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा और सोनू सूद ने की फांसी की मांग

रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रॉपर्टी 1,200 स्क्वायर यार्ड (लगभग 10,800 स्क्वायर फ़ीट या लगभग एक चौथाई एकड़) के बड़े प्लॉट पर बनी है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस सौदे की कीमत लगभग 37 करोड़ थी, जबकि जमीन की कीमत लगभग ₹34,260 प्रति स्क्वायर फीट आंकी गई है.

अपने दिल्ली वाले घर के बारे में गौरी खान

iDiva के साथ एक पुराने इंटरव्यू में गौरी खान ने अपने दिल्ली वाले घर और उसमें बसी अपनी जिंदगी की यादों के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा, "हमारा दिल्ली वाला घर लगभग 20 साल पुराना है. जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, मैं दिल्ली से हूं और मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहीं बिताया है, इसलिए मुझे लगा कि अपनी मां के घर के पास एक घर खरीदना और उसे डिजाइन करना एक अच्छा विचार होगा. मकसद यह था कि हमारी सभी यादें एक ही छत के नीचे हों. इतने सालों में हमने बहुत सी चीजें और यादें जमा कीं—बच्चों के साथ, शाहरुख और मेरे साथ—और मैं चाहती थी कि ये सब एक साथ रहें. और मेरा दिल्ली वाला घर यही बन गया."

यह भी पढ़ें- शिवांगी जोशी से डेटिंग के दौरान कुशाल टंडन ने श्रेया कालरा से किया था फ्लर्ट, सच अपनी जगह कायम रहता है

उन्होंने आगे कहा, “जब मैं उस घर में जाती हूं, तो हर कोने में यादें बसी हैं—बच्चों के बड़े होने के दिनों से लेकर उनके टीनएज और अब उनके बड़े हो जाने तक की यादें. हमारे घर में एक ‘नॉस्टेल्जिया वॉल' (पुरानी यादों वाली दीवार) भी है, जहां उनके बचपन की यादगार चीजें रखी हैं. इस दीवार पर सुहाना के मेकअप ब्रश, आर्यन का बैडमिंटन रैकेट, अबराम के पहले जन्मदिन का तोहफा, शाहरुख की बनाई कलाकृतियां, पोस्टकार्ड और कुछ खूबसूरत एंटीक चीजें हैं जो शाहरुख ने मुझे समय-समय पर तोहफे में दी थीं. मैंने उन सभी को फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाया है. वह घर का मेरा सबसे पसंदीदा कोना है.”

