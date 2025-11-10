शाहरुख, सलमान खान और रणबीर कपूर में से किसके बाल हैं नेचुरल और किसके ट्रांसप्लांट? डर्मेटोलॉजिस्ट ने खोला राज

बॉलीवुड में स्टारडम सिर्फ एक्टिंग से नहीं, बल्कि लुक्स से भी तय होता है. यहां हर हीरो अपने स्टाइल से फैंस को दीवाना बनाता है. रणबीर कपूर की क्यूट स्माइल हो या सलमान खान का स्टाइलिश अंदाज, पर्दे पर उनकी एंट्री होते ही थिएटर तालियों से गूंज उठता है. हर सीन में उनकी परफेक्शन और हैंडसम लुक्स पर फैंस फिदा हो जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन स्टार्स के इस परफेक्ट लुक के पीछे कितनी मेहनत और साइंस छिपी है? जी हां, इन सितारों के घनी और स्टाइलिश जुल्फें सिर्फ नेचुरल नहीं है, कईयों ने हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेकर अपने लुक को सुपरहिट बनाया है.

रणबीर का हेयर रिवॉल्यूशन

बॉलीवुड के चार्मिंग हीरो रणबीर कपूर भले ही अपनी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस से फैंस के फेवरेट हैं, लेकिन उनके बालों की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं. मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गौरांग कृष्णा के मुताबिक रणबीर को अपने करियर के शुरुआती दौर में ही बाल झड़ने की दिक्कत झेलनी पड़ी थी. उन्होंने कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, शुरुआत में दो ट्रांसप्लांट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन बाद में जब एक्सपर्ट्स ने कमान संभाली, तो रणबीर के बालों ने पूरी बाजी पलट दी. आज उनकी हेयरलाइन इतनी नैचुरल दिखती है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये डॉक्टरी टच का कमाल है.

सलमान खान के बालों का हेयर सीक्रेट

अब बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की, जिनकी पर्सनालिटी का कोई जवाब नहीं. लेकिन उनके हेयर जर्नी की कहानी भी किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है. डॉ. कृष्णा के मुताबिक सलमान ने अब तक करीब कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, जिनमें ज्यादातर दुबई में हुए. कुछ ट्रीटमेंट भारत में भी कराए गए. डॉक्टर ने बताया कि सलमान के बालों को 10 में से 7.15 रेटिंग दी जा सकती है... यानी अच्छा रिजल्ट, लेकिन थोड़ी और परफेक्शन की गुंजाइश बाकी है. अब भाईजान के फैंस को कौन बताए कि उनके घने बालों के पीछे इतनी मेहनत छिपी है!

शाहरुख खान...रियल किंग, रियल बाल

जब बात आई बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की, तो डॉक्टर ने उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि शाहरुख के बाल पूरी तरह नैचुरल और हेल्दी हैं. डॉक्टर ने कहा कि वह जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं. यानी किंग ऑफ रोमांस सिर्फ अपनी एक्टिंग और चार्म से नहीं, बल्कि असली बालों से भी फैंस के दिलों पर राज करते हैं. उनका लुक आज भी उतना ही फ्रेश और रियल लगता है जितना 90s में हुआ करता था. किंग खान के बाल उनके पर्सनालिटी की तरह ही आइकॉनिक हैं और यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है.