शाहरुख खान ने अपने कंधे की चोट पर दिया रिएक्शन, कहा- एक हाथ से बहुत कुछ उठा सकता हूं, नेशवल अवॉर्ड भी

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने बुधवार को पहली बार अपनी कंधे की चोट के बारे में मीडिया से बात की. 2023 की फिल्म 'जवान' के लिए हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले शाहरुख, मुंबई में अपने बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू लॉन्च इवेंट में मीडिया से मिले. शाहरुख, जिनके हाथ में काला स्लिंग था, ने शुरुआत में ही अपनी चोट पर बात की. उन्होंने कहा, "सबसे पहले मैं उन सवालों का जवाब दे दूं जो आप सबके मन में होंगे. मेरे कंधे में चोट लगी थी, और मैंने एक छोटी सी सर्जरी करवाई, जो वास्तव में थोड़ी बड़ी थी. ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे. लेकिन, एक हाथ से भी मैं राष्ट्रीय पुरस्कार उठा सकता हूं."

शाहरुख ने 2 अगस्त, 2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान शेयर किया था, जिसमें उन्होंने 33 साल के करियर में पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने की खुशी जताई थी. उन्होंने बताया कि वह एक हाथ से कई काम कर सकते हैं, जैसे दांत साफ करना और खाना खाना. लेकिन एक चीज के लिए उन्हें दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है. उन्होंने हंसते हुए कहा, "वो है आप सबका प्यार समेटना."

जुलाई में खबरें आई थीं कि 60 वर्षीय शाहरुख खान को अपनी आगामी फिल्म 'किंग' के सेट पर चोट लगी थी. इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, और इसमें उनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और दीपिका पादुकोण भी हैं. 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह कुछ महीनों में होने की उम्मीद है. इस बीच, शाहरुख अपने बेटे आर्यन के पहले प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.