Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 3: तीन दिन में पस्त हुई कार्तिक आर्यन की फिल्म, बजट भी नहीं कर पाएगी वसूल

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office Collection Day 3: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल करती दिखती नजर नहीं आ रही है.

Tu Meri Mai Tera Mai Tera Tu Meri Box Office Collection
नई दिल्ली:

क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की, लेकिन ओपनिंग वीकेंड में थोड़ी मंदी देखी गई. फिल्म ने पहले दिन 7.75 करोड़ रुपये की कमाई की. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक तीसरे दिन (शनिवार 27 दिसंबर) इसके खाते में महज 5.25 करोड़ रुपये आए जो दूसरे दिन के बराबर ही रहा. अब तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन 18.25 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. शनिवार को हिंदी में कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी 23.25% रही.
    
करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और नमाह पिक्चर्स के बैनर तले आई यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई. डायरेक्शन की जिम्मेदारी समीर विदवांस ने किया है. फिल्म में लीड रोल में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ, अरुणा ईरानी और टिकू तलसानिया भी नजर आए हैं.

यह रोमांटिक कॉमेडी कार्तिक और अनन्या की जोड़ी की दूसरी फिल्म है (पहली थी ‘पति पत्नी और वो'). फिल्म को अभी रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर से कड़ी टक्कर मिल रही है. आदित्य धर की इस स्पाई थ्रिलर ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और यह 2025 की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन चुकी है. 

धुरंधर के दबदबे के चलते नई रिलीज को स्क्रीन्स और दर्शकों का पूरा ध्यान नहीं मिल पा रहा है. फिल्म के तीसरे दिन के बाद उम्मीद है कि रविवार (28 दिसंबर) को कलेक्शन में थोड़ी बढ़ोतरी हो और कुल कमाई 20 करोड़ के पार पहुंच जाए. लेकिन वीकेंड में ग्रोथ नजर नहीं आई जो चिंता की बात है.

