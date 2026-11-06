सुहाना ने गाया किंग का तू मिल जाए गाना, Ed Sheeran की लिपसिंक देख हैरान पापा शाहरुख बोले- वह बहुत तेज गाते हैं  

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मजेदार 'ट्रांजिशन रील' शेयर की. उन्होंने अपने पिता की आने वाली फिल्म 'किंग' के नए गाने 'तू मिल जाए' में एड शीरन वाले हिस्से की नकल करके अपने दोस्तों और फॉलोअर्स का दिल जीत लिया. इस रील में, सुहाना गाने पर लिप-सिंक करती हुई मेकअप लुक से एक इवेंट के लिए तैयार अपने ग्लैमरस अवतार में बदलती (ट्रांजिशन करती) नजर आ रही हैं. इस क्लिप ने कई मशहूर हस्तियों का ध्यान खींचा, जिनमें शाहरुख खान भी शामिल थे. वे यह देखकर हैरान रह गए कि सुहाना ने एड शीरन की तेज रफ्तार गायकी के साथ कितनी बखूबी तालमेल बिठाया.

सुहाना की पोस्ट पर शाहरुख खान का मजेदार कमेंट

सुहाना की पोस्ट पर कमेंट करते हुए शाहरुख ने लिखा, "तुम्हें बोल कैसे याद रहते हैं. मेरे लिए तो यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एड बहुत तेज गाते हैं." सुहाना खान की सबसे अच्छी दोस्त और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी इस रील पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "मैंने अपनी जिंदगी में इससे प्यारी चीज कभी नहीं देखी." ओरहान अवत्रामणि 'ओरी' ने कमेंट किया, "आखिरकार. एक रील."

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किंग का पहला गाना हुआ वायरल

यह पोस्ट फिल्म 'किंग' के पहले गाने 'तू मिल जाए' के ​​रिलीज होने के कुछ समय बाद आई है. इस गाने को 2 नवंबर को शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन पर जारी किया गया था. इसे अब तक 59 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण नजर आ रहे हैं और इसमें अरिजीत सिंह, एड शीरन और मधुबंती बागची ने साथ काम किया है.

इसका संगीत सचिन-जिगर ने तैयार किया है, बोल कुमार ने लिखे हैं और इसमें एड शीरन का लिखा एक अंग्रेजी रैप भी शामिल है. इस गाने ने काफी चर्चा बटोरी है क्योंकि इसमें शाहरुख और दीपिका की जोड़ी फिर से एक साथ नजर आ रही है. इससे पहले वे 'ओम शांति ओम', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'जवान' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं.

सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट तथा मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित 'किंग' में शाहरुख खान मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, अभय वर्मा और अन्य कलाकार भी नजर आएंगे. यह एक्शन थ्रिलर 24 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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