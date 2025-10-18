शाहरुख खान ने बाहरी होने के टैग से किया इनकार, बोले- मैं भी फिल्मी परिवार से हूं, सलमान- आमिर का परिवार...

सलमान खान देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जो जहां भी जाते हैं, अपनी जबरदस्त मौजूदगी से सबका दिल जीत लेते हैं. वो अपनी सादगी, सम्मान और अपने को-स्टार्स के लिए प्यार जताने के लिए जाने जाते हैं. यहां तक कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी वो हमेशा अपने साथी कलाकारों की तारीफ करने से नहीं चूकते. ये बात उस समय साफ नज़र आई जब सलमान खान सऊदी अरब के रियाद में हुए JOY फोरम में पहुंचे. शानदार लुक में नज़र आए सलमान खान ने इस मौके पर शाहरुख खान के बारे में बात की और उनके संघर्ष और बिना फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी पहचान बनाने की यात्रा के लिए गहरा सम्मान जताया.

रियाद के JOY फोरम में सलमान खान ने शाहरुख खान के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त किया. उन्होंने कहा, “आमिर फिल्मी परिवार से आते हैं, मैं भी. लेकिन ये शख्स ऐसा नहीं था. ये दिल्ली से आए और बहुत संघर्ष किया.” बीच में शाहरुख खान ने कहा, “सलमान, क्या मैं बीच में बोल सकता हूं, माफ़ करना. मैं भी फिल्मी परिवार से आता हूं, सलमान का परिवार मेरा परिवार है.” यह असल में सलमान खान की अपने को-स्टार्स के लिए उनकी विनम्र स्वभाव को दिखाता है. वह सच में इंडस्ट्री में हर किसी का सम्मान करते हैं और लगातार अपनी दयालुता दिखाते रहते हैं.

इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ़ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा और दर्शकों में उत्सुकता पैदा कर दी है. दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है.