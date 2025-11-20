विज्ञापन

शादी में ओ ओ जाने गाने पर शाहरुख संग सलमान खान ने किया डांस, जानें वेडिंग में परफॉर्म करने का कितना चार्ज करते हैं स्टार्स

शादी में सलमान खान और शाहरुख खान के डांस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टार्स एक शादी में शामिल होने के लिए कितनी रकम वसूलते हैं?

शादी में डांस करने के कितने रुपए लेते हैं स्टार्स
नई दिल्ली:

शाहरुख खान और सलमान खान कही भी जाएं लाइमलाइट अपनी ओर खींच ही लेते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, जिसमें एक शादी में पहुंचे सलमान खान और शाहरुख खान ने ओ ओ जाने जाना गाने पर डांस किया. वीडियो में दोनों की मस्ती देखी जा सकती है. लेकिन कुछ लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर शादी थी किसकी? और कौन हैं जो सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स को अपनी शादी में डांस करने पर मजबूर कर सकते हैं. इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक एक शादी में डांस करने या शिरकत करने के कितने रुपए चार्ज करते हैं.

रणवीर सिंह, जो इन दिनों धुरंधर के लिए चर्चा में हैं. वह शादी में डांस करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम लेते हैं. वहीं एक्टर की वाइफ और सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भी डांस करने के एक करोड़ की रकम वसूलती हैं.

आलिया भट्ट की बात करें तो वह शादी या इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं. जबकि एक्ट्रेस के पति और सुपरस्टार रणबीर कपूर 2 करोड़ रुपए शादी में डांस करने के लिए चार्ज करते हैं.

सलमान खान शादी में डांस करने के लिए 2 करोड़ की रकम वसूलते हैं. वहीं अक्षय कुमार 2.5 करोड़ की फीस डांस करने के लिए लेते हैं.

विक्की कौशल जहां एक करोड़ रुपए परफॉर्म करने के लिए वसूलते हैं तो वहीं कैटरीना कैफ 3.5 करोड़ रुपए डांस करने के लिए चार्ज करती हैं.

शाहरुख खान की बात करें तो वह 3 करोड़ रुपए शादी में डांस करने के लिए लेते हैं.

गौरतलब है कि शाहरुख खान के साथ हाल ही में सलमान खान दिल्ली की एक शादी में शामिल हुए थे उन्होंने 27 साल पुरानी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या (1998) के पॉपुलर गाने ओ ओ जाने जाना गाने पर डांस करते हुए नजर आए थे.

