शाहरुख, सलमान, अक्षय, रणवीर...शादी में परफॉर्म करने के लिए करते हैं कितना चार्ज? फीस जान उड़ जाएंगे होश

अगर आप मोटे बजट में शादी करने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी शादी में बॉलीवुड के सुपरस्टार, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक डांस परफॉर्मेंस दें, तो यहां उनकी फीस के बारे में बताने जा रहे हैं.

शादियों में परफॉर्म करने के लिए इतनी फीस लेते हैं शाहरुख, सलमान और रणबीर कपूर
नई दिल्ली:

भारत में शादियों के कार्यक्रम को और अधिक शानदार बनाने के लिए बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के कई बड़े सेलिब्रिटिज को डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद कहीं न कहीं वो शादियां चर्चा का विषय बन जाती है. ऐसे में इन सभी बड़ी सेलिब्रिटिज को अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए मोटी फीस चुकानी पड़ती है. वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक शादी या किसी बड़े इवेंट्स में शामिल होने के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं. इनकी फीस जानकार यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे.

शाहरुख खान की फीस

बॉलीवुड के 'किंग ऑफ रोमांस' शाहरुख खान जिस भी शादी या इवेंट्स में अपनी परफोर्मेस देते हैं, उसकी चर्चा कई महीनों तक होती रहती है. ऐसे में हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया ने खुलासा किया है कि अगर आप शाहरुख खान को अपनी शादी में परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आपको 5 से 6 करोड़ रुपए की फीस चुकानी होगी.

सलमान खान

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान यूं तो कम ही शादियों में अपनी डांस परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, वह आपकी शादी में आकर माहौल में रंग भर दें तो आपको 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे. बता दें, ये फीस कुछ ही घंटे की परफॉर्मेंस के लिए है.

रणवीर सिंह और अक्षय कुमार की फीस भी करोड़ों में

रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जहां अपनी हर एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, वहीं शादी या किसी बड़े इवेंट्स में शामिल होने के लिए भी उनकी फीस करोड़ों में होती है. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के अनुसार, रणवीर सिंह की फीस लगभग 2 करोड़, वहीं अक्षय कुमार की फीस 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए है.

लाखों- करोड़ों में इन एक्ट्रेस की फीस

जहां बॉलीवुड के मेल एक्टर की फीस करोड़ों रुपए में हैं, वहीं बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस भी लाखों- करोड़ों रुपए में फीस चार्ज करती हैं. अगर आप अपनी शादी में तमन्ना भाटिया और नोरा फतेही जैसी एक्ट्रेस को बुलाना चाहते हैं, तो आपको 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे. वहीं सारा अली खान, दिशा पाटनी और जान्हवी कपूर की फीस 60-70 लाख रुपए तक जाती है.

सेलिब्रिटी के साथ आती है पूरी टीम

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जब आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को शादी या इवेंट्स में बुलाते हैं, तो उनके साथ उनकी पूरी टीम भी आती है, जिसमें उनके हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, सिक्योरिटी और स्पॉट बॉय शामिल होते हैं. वहीं आपको बता दें, अगर सेलिब्रिटी प्राइवेट प्लेन से इवेंट के वेन्यू पर पहुंचते हैं, तो उसका खर्चा वह अलग से चार्ज करते हैं और होटल का खर्चा भी फीस में शामिल नहीं किया जाता है.


 

Salman Khan, Shah Rukh Khan, Celebrity Wedding Fees, Akshay Kumar, Ranveer Singh
