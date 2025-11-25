धर्मेंद्र को डांस करता देख बीच शूटिंग में कूद पड़े थे सलमान खान-सैफ अली खान, शाहरुख खान की फिल्म को बना दिया था यादगार

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम में फिल्माया गया गाना दीवानगी दीवानगी गाना अपने आप में खास है. इस गाने में धर्मेंद्र एक अलग ही मस्तमौला अंदाज में नजर आते हैं. ये गाना अपने स्टार स्टडेड अपीयरेंस के लिए आज भी याद किया जाता है. लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक मजेदार, अनस्क्रिप्टेड और दिल छू लेने वाली कहानी छिपी है. ये वही सिक्वेंस है जहां सलमान खान, सैफ अली खान अचानक धरम जी के डांस के फ्रेम में कूदते नजर आते हैं. और यकीन मानिए, ये सब पूरी तरह से बिना प्लान के हुआ था. शूटिंग का इंतजार, सेट पर चिल मोड, और फिर एकदम से शुरू हुआ स्पॉन्टेनियस डांस. इस पूरे पल ने गाने को एक अलग ही मस्ती से भर दिया. फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने खुद ये किस्सा शेयर किया था.
This part of Deewangi from Om Shanti Om featuring Dharmendra with Salman, Saif and SRK was unscripted.
byu/GiveMeSomeSunshine3 inbollywood
धरम जी के आते ही सेट का माहौल बदला
फराह खान ने बताया कि टीम ने फैसला किया था कि शूट तभी होगा जब धरम जी सेट पर आएंगे. इसलिए शाहरुख और बाकी सितारे आराम से शाहरुख खान की वैनिटी वैन में चिल कर रहे थे. जैसे ही धरम जी पहुंचे, माहौल पूरी तरह से बदल गया. सलमान खान सिर्फ उन्हें डांस करते देखने आए थे. धरम जी ने जैसे ही अपना डांस टेक शुरू किया, अचानक सलमान खुद को रोक नहीं पाए और सीधे फ्रेम में कूद पड़े. सलमान के इस स्पॉन्टेनियस मूव ने सेट का माहौल पूरी तरह बदल दिया. सबके चेहरों पर असली मस्ती छलक रही थी.
एक ही टेक में हुआ अनस्क्रिप्टेड धमाल
सलमान खान ने आते ही धरम जी के साथ डांस करने लगे. सबसे मजेदार पल था जब सैफ अली खान भी अचानक जंप कर आए. लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है. फिर भी वे फ्लो में नाचते रहे. पूरा पल इतना नेचुरल और दिलचस्प था कि फराह खान ने इसे वैसा ही रहने दिया. कोई रिटेक नहीं, पूरा सीक्वेंस सिर्फ एक ही टेक में कैप्चर हो गया. और वही आज फिल्म का सबसे आइकॉनिक हिस्सा माना जाता है.
