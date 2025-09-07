शाहरुख खान की लाडली सुहाना के बचपन की 10 फोटो, पहली देख कहेंगे किसे पता था ये बच्ची हीरोइन बनेगी

विज्ञापन

सुहाना के बचपन की तस्वीरें याद हैं ?
किंग खान यानी शाहरुख खान की गोद में बैठी इस बच्ची को आप पहली नजर में ही पहचान गए होंगे. आप बिलकुल ठीक समझे हैं ये शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान हैं. जो अब काफी बड़ी हो चुकी हैं. कभी क्यूट किड रहीं सुहाना खान अब एक खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस में तब्दील हो चुकी हैं. और, अब फिल्म इंड्स्ट्री में अपने हुनर का जलवा भी दिखा चुकी हैं. उनके फैन्स हों या फिर शाहरुख खान के फैन, सभी उनसे जुड़े दिलचस्प फैक्टस जरूर जानना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़े सुपर स्टार की बिटिया किसे फॉलो करती हैं और किसे करना चाहती हैं डेट.

इनसे लेती हैं गाइडेंस

एक प्रोग्राम में सुहाना खान से पूछा गया था कि वो किसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गाइड मानती हैं. तब सुहाना खान ने दिल को छू लेने वाली बात कही थी. उन्होंने साफ कहा कि उनकी जिंदगी के सबसे बड़े गाइड उनके माता-पिता यानी शाहरुख और गौरी खान हैं. सुहाना ने हंसते हुए बताया, “मैं अपनी हर छोटी-बड़ी चीज पर मम्मी-पापा से राय लेती हूं. कभी पूछती हूं. मेरे बाल ठीक लग रहे हैं? कभी पूछती हूं, आउटफिट सही है या नहीं?” सुहाना मानती हैं कि उनके परिवार के सभी मेंबर्स एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

ड्रीम डेट है K-pop स्टार
जहां तक सुहाना की पसंद की बात है, तो 2019 में हुए एक इंस्टाग्राम आस्क मी एनीथिंग सेशन में उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया था. उनसे जब पूछा गया कि वो किसे डेट करना चाहेंगी, तो उनका जवाब था कि वो के पॉप के आइडल और EXO ग्रुप के लीडर किम जुन म्यों. जिन्हें फैंस ‘Suho' के नाम से जानते हैं. सुहाना का ये जवाब सुनकर उनके भारतीय फैंस तो हैरान रह गए थे, वहीं के पॉप लवर्स ने इस पर जमकर रिएक्ट किया था.

