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King के ट्रेलर पर शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दी ये तारीख

एक्स पर शाहरुख खान ने फैंस को सवाल-जवाब देने वाला सेशल स्टार्ट किया, जिसमें उनके एक फैन ने उनकी आने वाली फिल्म के बारे में पूछा, जिस पर किंग खान ने उसे तारीख बताकर इंतजार करने को कहा.

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King के ट्रेलर पर शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दी ये तारीख
अपनी आने वाली फिल्म किंग को लेकर दिया बड़ा अपडेट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के किंग खान ने अपने फैंस के साथ एक्स ( पूर्व में ट्विटर) पर #asksrk सेशन शुरु किया है. जिसमें वो अपने फैंस के सवालों का जवाब देंगे. किंग खान रोमांस के बादशाह हैं, लेकिन वो हाजिरजवाब भी हैं. उनके एक्स पर चल रहे इस सेशन में ये साफ देखने को मिलता है. 

एक्स पर शाहरुख खान के एक फैन ने उनसे सवाल किया कि, " सर किंग का कुछ अपडेट दो...3 साल पहले आखिरी मूवी देखी थी आपकी थिएटर्स में...और कितना तरसाओगे एक ट्रेलर के लिए."

इस पर शाहरुर खान ने रिप्लाई देते हुए लिखा कि, अब पिक्चर ही देखो ना! तरसा नहीं रहा हूं अच्छी वाली बना रहा हूं...के दिल को तसल्ली मिले... सब आएगा...24 दिसंबर से पहले. 

इस जवाब के साथ शाहरुख ने साफ कर दिया है कि उनकी आने वाली फिल्म किंग के साथ जल्दी ही वो अपने फैंस को लंबे इतंजार का मीठा फल देने वाले हैं. बता दें कि किंग फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे.  इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. फिल्म एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म होगी. 

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बता दें कि एक फैन ने उनकी फिल्म किंग में एक्शन सीन्स को लेकर सवाल किया, ऐसी खबरें हैं कि आपने 'किंग' के एक्शन सीक्वेंस के लिए खुद को पहले से भी ज्यादा चुनौती दी है। क्या फैंस को 'जवान' से भी बड़े और दमदार एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए?

इस पर किंग खान ने जवाब दिया, हां, फिल्म का एक्शन बहुत बड़ा और दमदार है. सिद्धार्थ (आनंद) ने उस पर काफी मेहनत की है. लेकिन मुझे उम्मीद है कि फिल्म के इमोशन्स और कॉमेडी भी आप सभी को उतनी ही पसंद आएगी."

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