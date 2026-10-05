OTT पर आ रही धांसू सीरीज, प्यार-जुनून और दूसरे को वश में करने की कहानी, ट्रेलर ने रिलीज होते ही उड़ाया गर्दा

भारत की स्पेशल ओरिजिनल सीरीज प्राइम वीडियो के एमएक्स ओरिजिनल 'इश्का इश्का' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. यह एक रोमांचक प्रेम कहानी पर आधारित थ्रिलर है, जो प्यार, जुनून और कंट्रोल के बीच की धुंधली होती सीमाओं को दिखाती है. राजेश बच्चानी की लिखी और अमित कुमार झा के डायरेक्शन में इस सीरीज में हेली शाह, सत्यजीत दुबे और अनुष्का कौशिक अहम भूमिकाओं में हैं. मूविंग इमेजेज स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित यह सीरीज कबीर की कहानी है, जो एक उभरता हुआ लेखक है और प्यार के दो बिल्कुल अलग रूपों के बीच फंसा हुआ है: एक उसे सुकून देता है, जबकि दूसरा उसकी जिंदगी में उथल-पुथल बढ़ाता है.

ट्रेलर में आरोही (हेली शाह), कबीर (सत्यजीत दुबे) और सुहानी (अनुष्का कौशिक) की कहानी दिखाई गई है. ये तीनों एक ऐसे भावनात्मक संघर्ष में फंस जाते हैं, जो धीरे-धीरे और भी जटिल होता जाता है. आरोही के लिए प्यार का मतलब है कबीर को पूरी तरह अपने साथ रखना, जिसमें दूरी, संदेह या अपनी पसंद की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है. वहीं कबीर को सुहानी में वह सब मिलता है, जिसकी उसे लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी - स्थिरता, भरोसा और भावनात्मक स्पष्टता. लेकिन आरोही की वापसी उसे फिर उसी गहरे जुनून की ओर खींचने लगती है, जिसने हमेशा उसके रिश्ते और एक लेखक के रूप में उसकी पहचान को प्रभावित किया है.

कबीर की जिंदगी में ये दोनों महिलाएं दो बिल्कुल अलग ताकतों का प्रतिनिधित्व करती हैं. ऐसे में कबीर खुद को उथल-पुथल और सुकून, अपने अधिकार में रखने और आजादी और उस प्यार के बीच फंसा पाता है जो उसे प्रेरणा देता है और उस प्यार के बीच जो उसे बचा सकता है. जैसे-जैसे द डेयर अपने नियम तय करता है और भावनाएं एक मनोवैज्ञानिक खेल में बदलने लगती हैं, इश्का इश्का एक परेशान करने वाला सवाल उठाती है: प्यार कब अपनी सीमा पार करके एक हद से बढ़ा हुआ जुनून बन जाता है?

सीरीज के बारे में बात करते हुए, प्राइम वीडियो इंडिया में एवीओडी कंटेंट के निदेशक और प्रमुख, अमोघ दुसाद ने कहा,“इश्काइश्का प्यार की भावनाओं और एहसास को दिखाती है और यह बताती है कि जब प्यार जुनून, नियंत्रण और किसी को खो देने के डर से जुड़ जाता है, तो क्या होता है. इस सीरीज के केंद्र में भावनाओं का एक दिलचस्प उतार-चढ़ाव है, जिसमें किरदार लगातार उथल-पुथल और सुकून, गहरे जुनून और स्थिरता के बीच झूलते रहते हैं. अमित कुमार झा की सोच और हेली शाह, सत्यजीत दुबे और अनुष्का कौशिक के दमदार अभिनय के साथ, हम इस गहन और अप्रत्याशित कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं.”

आरोही की भूमिका निभाने के बारे में बात करते हुए, हेली शाह ने कहा,“आरोही कबीर से बेहद जुनून के साथ प्यार करती है, लेकिन उसके लिए प्यार और अधिकार जताना लगभग एक ही बात है. वह आधे-अधूरे जज्बातों में विश्वास नहीं करती. मुझे उसकी यह बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है कि वह सिर्फ जुनूनी नहीं है. वह समझदार, रणनीतिक सोच रखने वाली और भावनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है, जो उसे अप्रत्याशित बनाती है. उसके अंदर एक भावुक और संवेदनशील पक्ष है, लेकिन उसका एक ऐसा पहलू भी है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसे किरदार को निभाना, जो इन दोनों पहलुओं के बीच बदलता रहता है, मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ बेहद रोमांचक भी था.”

कबीर के किरदार के बारे में बात करते हुए, सत्यजीत दुबे ने कहा,“कबीर एक संवेदनशील इंसान है, जो खुद को ऐसी स्थिति में फंसा हुआ पाता है, जिससे बाहर निकलना लगातार मुश्किल होता जाता है. जहां सुहानी उसकी जिंदगी में सुकून और भावनात्मक स्पष्टता लेकर आती है, वहीं आरोही की गहरी मौजूदगी उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल बनाए रखती है. कबीर इस स्थिति से बाहर निकलने और अपने लिए एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बार-बार उसी स्थिति में वापस खिंच जाता है, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसका हिस्सा बनेगा. उसकी पूरी यात्रा ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने के बारे में है, जहां कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता.”

यह भी पढ़ें: Drishyam 3 Box Office Collection Day 3: अजय देवगन की फिल्म ने 3 दिन में तोड़े 4 फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड

सुहानी की भूमिका निभाने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए, अनुष्का कौशिक ने कहा,“सुहानी एक समझदार, भावनात्मक रूप से सजग लड़की है और उसे अच्छी तरह पता है कि वह अपने रिश्ते से क्या चाहती है. उसका मानना है कि प्यार भरोसे और व्यक्तिगत आजादी के साथ होना चाहिए, और इसी बात ने मुझे उसके किरदार को समझने और पर्दे पर उतारने में काफी मदद की. साथ ही, उसके व्यक्तित्व में एक शांत ताकत भी है, जो कहानी आगे बढ़ने के साथ और साफ नजर आती है. सुहानी का किरदार निभाने के लिए मुझे ऐसी भावनाओं और रिश्तों को समझना पड़ा, जो हमेशा उतने आसान नहीं होते, जितने पहली नजर में लगते हैं. यही वजह है कि इस किरदार को निभाना मेरे लिए बेहद संतोषजनक अनुभव रहा.”

जब प्यार अपनी जगह बनाने की लड़ाई बन जाता है, तब इश्का इश्का सिर्फ एक आम लव ट्राएंगल की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यह दिखाती है कि जब प्यार, पहचान और नियंत्रण एक-दूसरे से अलग नहीं रह जाते, तो क्या होता है. कबीर खुद को आरोही के गहरे जुनून और सुहानी से मिलने वाले सुकून के बीच फंसा हुआ पाता है. उसके हर फैसले का कोई न कोई असर होता है और धीरे-धीरे प्यार किए जाने और किसी पर अधिकार जताने की कोशिश के बीच का फर्क मिटने लगता है.

एमएक्स ओरिजिनल इश्काइश्का का प्रसारण 7 अक्टूबर 2026 से प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर के एंड्रॉयड ऐप पर होगा. एमएक्स प्लेयर ऐप को नई पहचान के साथ प्राइम वीडियो के एमएक्स प्लेयर के रूप में पेश किया गया है. यह भारत की प्रमुख मुफ्त, प्रीमियम और विज्ञापन आधारित वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा है, जो मोबाइल डिवाइस, कनेक्टेड टीवी, अमेजन शॉपिंग ऐप, प्राइम वीडियो और फायर टीवी पर उपलब्ध है.